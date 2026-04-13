Τάγμα Ναϊτών Ιπποτών κατά Τραμπ για την AI εικόνα ως Ιησούς: «Βλάσφημη και προσβλητική»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε η ανάρτηση στο Truth Social, που απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως τον Ιησού Χριστό, με το Τάγμα των Ναΐτών Ιπποτών και το Κυβερνών Συμβούλιό του να ζητούν την άμεση αφαίρεση της εικόνας, χαρακτηρίζοντάς την «προσβλητική και βλάσφημη».



Σε δημόσια τοποθέτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης υποστηρίζουν ότι είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ τόσο στις εκλογές του 2016 όσο και του 2024, ωστόσο, όπως αναφέρουν, η συγκεκριμένη απεικόνιση τους οδήγησε σε πλήρη καταδίκη της και σε αίτημα για δημόσια συγγνώμη προς τους Χριστιανούς που, όπως σημειώνουν, έχουν «βαθιά ταραχθεί» από την εικόνα.



Η ανακοίνωση κάνει λόγο για ανάγκη άμεσης απόσυρσης της ανάρτησης, ενώ υπογραμμίζεται ότι η οργάνωση θεωρεί την απεικόνιση προσβλητική για το θρησκευτικό συναίσθημα. Στο ίδιο πλαίσιο, η δήλωση αναφέρεται σε βιβλικό χωρίο από την «Προς Γαλάτας Επιστολή» (6:7), το οποίο παρατίθεται ως υπενθύμιση ηθικών και πνευματικών αρχών.

Αυτή η ενέργεια του Αμερικανού προέδρου έχει προκαλέσει έντονη αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την υπόθεση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιδράσεων γύρω από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία πολιτικών και θρησκευτικών εικόνων.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει την παρακάτω ανάρτηση στο Truth Social:

