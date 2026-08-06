Ταϊλάνδη: Δολοφόνησαν δύο Ρώσους και μια ολόκληρη οικογένεια για λίγα χρήματα και τα οχήματά τους

Οργή έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η αποκάλυψη μιας υπόθεσης διπλής δολοφονίας, με δύο άνδρες να κατηγορούνται ότι σκότωσαν συνολικά πέντε ανθρώπους προκειμένου να κλέψουν τα οχήματά τους.

Οι Αρχές κατηγορούν τον 43χρονο Τάνα Πονγκ Κερντόνγκ και τον 39χρονο Τονγκτσάι Τονγκ Σκρινίλ ότι δολοφόνησαν δύο αδέλφια από τη Ρωσία για να αρπάξουν τη μηχανή τους, ενώ νωρίτερα φέρονται να είχαν σκοτώσει μια ολόκληρη οικογένεια για ένα φορτηγάκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, τα θύματα από τη Ρωσία ήταν ο 17χρονος Ρόμαν Ναζίμοφ και η 22χρονη αδελφή του Νταϊάνα. Ο νεαρός φέρεται να πυροβολήθηκε όταν προσπάθησε να αντισταθεί, ενώ η αδελφή του ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.

Τα ίχνη των δύο αδελφών είχαν χαθεί στις 26 Ιουλίου, όταν έφυγαν από το σπίτι τους στην επαρχία Τσονμπούρι με τη μηχανή τους. Η μητέρα τους ήταν εκείνη που κινητοποίησε τις Αρχές, οι οποίες εντόπισαν τελικά τις σορούς τους στις 31 Ιουλίου.

Missing 17 and 22-yo Russians KILLED in Thailand for a MOTORBIKE



17-yo boy was shot, his 22-yo sister was beaten to death



Two murderers have been caught next to Cambodian border https://t.co/zbte3BcUys — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) July 31, 2026

Οι δύο δράστες είχαν θάψει τα θύματά τους

Οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς των δύο αδελφών από τη Ρωσία θαμμένες σε έναν ρηχό λάκκο σε δασώδη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και δεύτερο αυτοσχέδιο τάφο, σε περιοχή με καρύδες, κοντά στο σημείο όπου είχαν βρεθεί οι σοροί των δύο νεαρών.

Εκεί βρίσκονταν τα μέλη μιας οικογένειας από την Ταϊλάνδη: ένας πατέρας, η σύζυγός του και η 18χρονη κόρη τους Νιτσάπα. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι τρεις τους δολοφονήθηκαν προκειμένου οι δράστες να κλέψουν το φορτηγάκι τους.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά τέσσερα άτομα, με τους δύο βασικούς κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τις δολοφονίες, αναφέρει το SCMP.

Οργή στην Ταϊλάνδη γιατί οι δράστες είχαν αποφυλακιστεί πρόσφατα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι δύο βασικοί ύποπτοι είχαν βγει πρόσφατα από τη φυλακή.

Ο 43χρονος Τάνα, που θεωρείται από τις Αρχές ως ο επικεφαλής της ομάδας, είχε εκτίσει ποινή επτά ετών για απόπειρα δολοφονίας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ταϊλάνδης υποστήριξε ότι η αποφυλάκιση των δραστών έγινε σύμφωνα με τις προβλέψεις του σωφρονιστικού και ποινικού κώδικα.

Για τη δολοφονία των δύο Ρώσων υπηκόων τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τη Ρωσία.

«Ζητώ συγγνώμη από τους Ρώσους αδελφούς και αδελφές μας που συνέβη κάτι τέτοιο σε Ρώσους υπηκόους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι δεν θα λάβουν εγγύηση.