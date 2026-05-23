Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Ευχαριστώ τον κόουτς Μπαρτζώκα για την ευκαιρία που μου έδωσε και είμαι εδώ»

Ο Ολυμπιακός φτάνει ξανά στη «πηγή» και αυτή τη φορά σε αντίθεση με τον τελικό στο Κάουνας θέλεί να «πιει το νερό».

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, δεν είχε αγωνιστεί στο περσινό Final Four απέναντι στη Μονακό και χθες ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε.

Η ερώτηση είχε να κάνει σχετικά με το ότι είναι ένας «άλλος παίκτης» σε σχέση με τη περσινή σεζόν και οδήγησε και αυτός τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος για το ματς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι μία τρομερή ευκαιρία. Αυτό κερδίζεις με τη σκληρή δουλειά. Αυτή τη σεζόν ήταν η ευκαιρία μας. Ευχαριστώ τον κόουτς Μπαρτζώκα για την ευκαιρία που μου έδωσε και είμαι εδώ.»