Ταινία - σταθμός στη Βόρεια Κορέα «με τη βούλα» του Κιμ: Απιστία, γυμνό και δολοφονία σε πρώτο πλάνο

Μια ταινία στη Βόρεια Κορέα γοητεύει το κοινό με σκηνές και ιστορίες που δεν έχουν ξαναδεί σε ταινία εγκεκριμένη από το κράτος.



Στην ταινία «Days and Nights of Confrontation», ένας άνδρας ασφυκτιά με μια πλαστική σακούλα. Μια ηρωίδα μαχαιρώνεται από τον ίδιο της τον σύζυγο, αργότερα τραυματίζεται σε τροχαίο και τελικά δολοφονείται. Στην οθόνη εμφανίζεται μια ζώνη με εκρηκτικά, με τα καλώδια εκτεθειμένα. Υπάρχει μια εξωσυζυγική σχέση, μέχρι και σκηνές με γυμνό.

Αφού προσέλκυσε πλήθη στους κινηματογράφους της Βόρειας Κορέας πέρυσι, η ταινία έφτασε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό αυτόν τον μήνα, όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά στην κρατική τηλεόραση, σηματοδοτώντας την επίσημη έγκριση μιας ταινίας που σπάει τα ταμπού στην ελεγχόμενη βιομηχανία ψυχαγωγίας της χώρας.

Όπως διαβάζουμε στο CNN, «ένας χαρακτήρας που ασφυκτιά με μια πλαστική σακούλα... αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν έχω δει ποτέ σε ταινία της Βόρειας Κορέας», είπε ο Τζάστιν Μαρτέλ, ένας Αμερικανός κινηματογραφιστής που παρευρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πιονγιάνγκ πέρυσι. Το σεξουαλικό περιεχόμενο – ήπιο συγκρινόμενο με τα παγκόσμια πρότυπα – είναι επίσης εντυπωσιακό.





Οι ταινίες της Βόρειας Κορέας συνήθως προβάλλονται σε συλλογικό πλαίσιο. Το κοινό τις παρακολουθεί σε γεμάτες αίθουσες ή σε προβολές που οργανώνονται από τους χώρους εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους, όπου οι αντιδράσεις είναι ορατές. Το γέλιο, οι αναστεναγμοί και τα χειροκροτήματα δεν είναι ασυνήθιστα, σύμφωνα με αποστάτες και ξένους επισκέπτες που έχουν παρακολουθήσει τέτοιες εκδηλώσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, μια ταινία που έχει σχεδιαστεί για να σοκάρει έχει επιπλέον βαρύτητα.

Η ιστορία διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και επικεντρώνεται στην προδοσία, τόσο προσωπική όσο και πολιτική, με αποκορύφωμα ένα σχέδιο δολοφονίας του πρώην ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ – πατέρα του σημερινού ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν – με την ανατίναξη του τρένου στο οποίο επιβαίνει.



Λόγω της αυστηρής φύσης της βορειοκορεατικής κοινωνίας, είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν ανεξάρτητες μαρτυρίες από απλούς θεατές. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε περάσει τα πρότυπα λογοκρισίας ακόμη και πριν από μια δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, η ταινία «Days and Nights» προωθήθηκε ως μια παραγωγή κύρους και τιμήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Πιονγιάνγκ με βραβεία για τον Καλύτερο Ηθοποιό και τα Καλύτερα Ηχητικά Εφέ.



Η ταινία είναι προκλητική, αλλά όχι ανατρεπτική. Υπάρχει ακριβώς μέσα στο άκαμπτο ηθικό σύμπαν της Βόρειας Κορέας: η προδοσία οδηγεί στην καταστροφή, η πίστη στο κράτος είναι το μόνο ασφαλές καταφύγιο. Το καινούργιο είναι ο τρόπος παρουσίασης. Η παραγωγή είναι υψηλότερης ποιότητας, ο ρυθμός πιο γρήγορος, το στυλ αναμφισβήτητα μοντέρνο. Δανείζεται την οπτική των θρίλερ του Χόλυγουντ με τρόπους που ο κινηματογράφος της Βόρειας Κορέας απέφευγε για πολύ καιρό.



Αυτή η αλλαγή μπορεί να αντανακλά τη συνειδητοποίηση της κυβέρνησης του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σχετικά με το ποιο είναι το κοινό της και τι χρειάζεται τώρα για να κρατήσει την προσοχή των νεότερων ανθρώπων.

Ο Μαρτέλ είπε ότι η εγχώρια κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία της Βόρειας Κορέας είχε αλλάξει ελάχιστα για δεκαετίες.



«Η εγχώρια κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή... βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε γνωστές ιστορίες και προσεγγίσεις παραγωγής», εξήγησε. Η βιομηχανία αντιμετώπισε μια εμφανή στασιμότητα τα τελευταία 20 χρόνια και, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μαρτέλ είπε ότι δημιουργήθηκαν μέτρια, χαμηλού προϋπολογισμού έργα αντί για μεγάλες ταινίες.



«Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση έχει εμπλακεί πολύ περισσότερο και έχει επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτές τις νέες παραγωγές», πρόσθεσε.

Η πλοκή του «Days and Nights» αντανακλά μια πραγματική έκρηξη που συνέβη το 2004 στον σιδηροδρομικό σταθμό Ryongchon κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Την εποχή εκείνη, οι Αρχές της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισαν την έκρηξη ως ατύχημα. Έξω από τη χώρα, διαδόθηκαν εικασίες ότι μπορεί να επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας. Μέσα στη Βόρεια Κορέα, το θέμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αθέατο στο κοινό.



«Από όσο γνωρίζω, η κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ την καταστροφή στο Ryongchon ως κάτι άλλο εκτός από ατύχημα», είπε ο Μαρτέλ. «Επομένως, το να το βλέπεις ως την κύρια πλοκή σε μια βορειοκορεατική ταινία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον – και σίγουρα πρωτότυπο».

Στην τελευταία πράξη, η συνωμοσία αποτυγχάνει. Ο κύριος χαρακτήρας συλλαμβάνεται – ενισχύοντας το βασικό μήνυμα της ταινίας ότι η προδοσία του κράτους τιμωρείται πάντα.

