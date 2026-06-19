Τάισον για Λουτσέσκου: «Σε ευχαριστώ πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου»

ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου και επίσημα δε συνεχίζουν μαζί και μετά από μία συνεχόμενη 5ετία και άλλα 2 στη προηγούμενη θητεία, αποχαιρετούν 7 χρόνια επιτυχιών για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ένας από τους πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια για την ομάδα του «Δικέφαλου» του Βορρά υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Τάισον, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του Ρουμάνο με ανάρτηση στα social media.

Στην οποία αναφέρει:

«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Δεν έχω λόγια για να πω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια· ναι, της οικογένειάς σου, γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτό για μένα!



Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου, που με έκανες να πιστέψω ότι ήμουν ικανός να ξεκινήσω από την αρχή. Ήσουν καθοριστικός στη ζωή μου και με βοήθησες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ!



Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στον κόσμο. Θα σε θυμάμαι πάντα! Αν κάποια στιγμή σε απογοήτευσα ή σε έφερα σε δύσκολη θέση με οποιονδήποτε τρόπο, σου ζητώ συγγνώμη.



Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου! Σε αγαπώ, ΣΤΡΑΤΗΓΕ! Για πάντα στην καρδιά μου».