Τάκης Γκώνιας: Το απωθημένο με το πρωτάθλημα, το τροχαίο και η αγάπη του για το γκολφ

Ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης (24/6) μετά από μάχη που έδινε με σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο 54χρονος ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε το ποδόσφαιρο από μικρός, στην πορεία τον κούρασε, όμως δεν άντεξε μακριά από αυτό και επέστρεψε σε αυτό ως προπονητής.

Ο Τάκης Γκώνιας γεννήθηκε το 1971 στη Λιβαδειά και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Παναθηναϊκό Κυριακίου. Οι καλές του εμφανίσεις τράβηξαν τα βλέμματα της μεγάλης ομάδας της πόλης, του Λεβαδειακού, οπού και πήρε μεταγραφή το 1987 όταν και έγινε επαγγελματίας. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 1992 και την επόμενη χρονιά έκανε το μεγάλο βήμα, καθώς παρόλο που είχε προτάσεις και από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, επέλεξε να πάει στον Ολυμπιακό που τότε περνούσε τα «πέτρινά» του χρόνια, λόγω των «ερυθρόλευκων» συναισθημάτων του. Τότε η ομάδα από τον Πειραιά δεν ήταν σε καλή κατάσταση και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, λόγω των κακών αποτελεσμάτων, πολλές φορές γυρνούσε σπίτι και παρέμενε αμίλητος, ενώ ορισμένες φορές κοιμόταν μόλις μία ώρα.

Το τρομακτικό ατύχημα

Η πρώτη στραβή στην καριέρα του ήρθε μέσα στην σεζόν 1996/97, όταν τράκαρε κατά την επιστροφή του από τη Λιβαδειά γιατί έσκασε το λάστιχο και έχασε τον έλεγχο. Ο τότε διεθνής μέσος είχε τραυματιστεί πολύ βαριά, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλική διάσειση, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στο μάτι, τραυματισμούς στο χέρι, κάταγμα στη μύτη, ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, καθώς και επιπλέον κάταγμα.

Μετά το σοβαρό ατύχημα προχώρησε σε επέμβαση 2,5 ωρών στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου από τον γιατρό του Ολυμπιακού, Χρήστο Δάρρα. Το αξιοσημείωτο που χαρακτηρίζει τον Γκώνια, ήταν πως όταν τον είχαν επισκεφτεί οι συμπαίκτες του μετά από έναν αγώνα απέναντι στον Πανιώνιο, ο εκλιπόντας παρόλο αυτό που είχε περάσει και όντας καλυμμένος με γάζες σε όλο του το πρόσωπο, δεν είχε χάσει το χιούμορ του καθώς τότε η εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ» είχε γράψει πως έκανε και πλάκα στον Φώτη Στρακόσια πως έχει... νεύρα με τον Δάρα, που του ξύρισε το κεφάλι λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ούτε μια τρίχα δεν μου άφησε ο αφιλότιμος».

Ο πόθος για ένα «ερυθρόλευκο» πρωτάθλημα και η ειρωνεία

Όπως ήταν λογικό, ο τότε προπονητής του Ολυμπιακού, Ντούσαν Μπάγεβιτς, δεν τον επέλεγε για βασικό μετά από αυτό και έτσι, αφού ο ίδιος ήθελε να παίζει, επέλεξε τη μεταγραφή του στον Ηρακλή, το καλοκαίρι του 1996. Η ειρωνία είναι πως εκείνη την σεζόν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος μετά από δέκα χρόνια.

Ο Γκώνιας είχε βάλει σκοπό να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τους ερυθρόλευκους και το 2003 μετά από πολύ καλές εμφανίσεις με τον Γηραιό, επέστρεψε στο λιμάνι. Όμως ούτε και τότε τα κατάφερε καθώς εκείνη την χρονιά πρωταθλητής στέφθηκε ο Παναθηναϊκός.

Το γκολφ και η προπονητική

Ο Τάκης Γκώνιας το 2005 αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, καθώς όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά είχε κουραστεί. Μάλιστα ήθελε να αποστασιοποιηθεί γενικά από το άθλημα και έτσι μια επίσκεψή του στην Γλυφάδα ήταν η αφορμή να γεννηθεί ο νέος «έρωτάς» του. Το γκολφ.

Ο παλαίμαχος μέσος λάτρεψε αμέσως το παιχνίδι και ήταν τόσο καλός που μέσα σε τρια χρόνια κατάφερε να γίνει και επαγγελματίας. Βέβαια η πρώτη του και παντοτινή του αγάπη δεν την... ξεπέρασε ποτέ. Οκτώ χρόνια μετά την αποχή του από το ποδόσφαιρο, ο Γκώνιας επέστρεψε αυτή την φορά ως προπονητής στον Α.Ο. Γλυφάδας.

Αφού πέρασε από τους πάγκους της Επισκοπής, της Καλλιθέας και του Εργοτέλη, πήρε την μεγάλη απόφαση να ταξιδέψει στην Αίγυπτο, για λογαριασμό της Γουαντί Ντέγκλα εκεί οπού και λατρεύτηκε καθώς χρησιμοποίησε ένα αντισυμβατικός στυλ για τα δεδομένα των τότε πρωταθλημάτων βάζοντας το build up στο παιχνίδι και παρόλη την κριτική στην αρχή, κατάφερε να φιγουράρει σε λίστες κατοχής και στατιστικών με την μπάλα, δίπλα σε μεγαθήρια όπως η Μαντσεστερ Σίτι, αφού η ομάδα του έφτανε σε ποσοστά 65-70%.

Αυτός ήταν και ο λόγος να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα στην Αίγυπτο, την Πίραμιντς, με την οποία έγραψε ιστορία. Παίζοντας το ίδιο στύλ ποδοσφαίρου η ομάδα τερμάτισε δεύτερη στην Egyptian League κια έσπασε το μονοπώλιο του διδύμου της Ζαμάλεκ και της Αλ Άχλι.