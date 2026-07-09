Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία»

Η ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών δεσμών Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας βρέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης διαδικτυακής συνάντησης των αρμόδιων υπουργών των δύο χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Εμπορίου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Dr. Majid Al-Kassabi, με την ιδιότητά τους ως συμπροέδρων της Επιτροπής Επενδύσεων και Εμπορίου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σαουδο-Ελληνικής Στρατηγικής Συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε επισκόπηση των 23 κοινών δράσεων που έχουν συμφωνηθεί, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για την άμεση υλοποίησή τους.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την προώθηση των στρατηγικών στόχων των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών, της ναυπηγικής βιομηχανίας, αλλά και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο και πύλη εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά, διαθέτοντας πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές προοπτικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Η δεύτερη υπουργική συνάντηση της Σαουδαραβο-Ελληνικής Επιτροπής επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, καθώς και την κοινή πρόθεση Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας να μετατρέψουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Στόχος των δύο πλευρών είναι η ενίσχυση των οικονομιών, των επιχειρηματικών σχέσεων και η δημιουργία νέων ευκαιριών προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών.