Τάκης Θεοδωρόπουλος: «Τη χούντα δεν την έριξε ο λαός - Έπεσε από τη βλακεία όσων την διαχειρίζονταν»

Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» του Action 24 και μίλησε με την Έλενα Παπαβασιλείου για την πορεία του στον χώρο των γραμμάτων, τη σχέση του με τη γλώσσα και την αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και για τον ρόλο της σκέψης στη σύγχρονη εποχή. «Έγινα συγγραφέας επειδή προϋπήρξα αναγνώστης. Αν δεν ήμουν συγγραφέας, δεν ξέρω τι θα ήμουν… Να πούμε μαραθωνοδρόμος;

Αλλά δεν θα είχα πολύ επιτυχία σε αυτό, οπότε καλύτερα που είμαι συγγραφέας γιατί όσο περνάνε τα χρόνια σκέφτομαι ότι στο κάτω - κάτω της γραφής είναι η μόνη δουλειά που ξέρω να κάνω κι επειδή την αγαπάω μπορώ να την κάνω με επάρκεια και αξιοπρέπεια. Αξιολογώ τον εαυτό μου, είναι μέρος της δουλειάς. Αν σου αρέσουν όλα όσα γράφεις, ή είσαι ηλίθιος, ή δεν ξέρεις τι σου γίνεται».

Την χούντα δεν την έριξε ο λαός αλλά η βλακεία των ανθρώπων της

Την άποψη ότι «τη χούντα δεν την έριξε ο λαός, έπεσε από ενδόρρηξη, από βλακεία των ανθρώπων που τη διαχειρίζονταν και από την τραγωδία με την Κύπρο» εξέφρασε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος.



Με αφορμή την εμπειρία του ως μαθητής στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας οπότε εκτός από τη σχολική εφημερίδα στην οποία ήταν αρχισυντάκτης, τύπωνε και προκηρύξεις στον πολύγραφο, είπε στο Action 24 ότι «αυτή η εμπειρία επηρέασε την πορεία μου γιατί με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά έχουν και κάτι γελοίο μέσα μου».



«Για να τα πούμε χοντρά δεν υπήρξε αυτό που λέμε αντίσταση στη χούντα. Η χούντα ήρθε, κάθισε πάνω στα κεφάλια μας, η ελληνική κοινωνία την αποδέχθηκε σε μεγάλο βαθμό, υπήρξαν ορισμένοι που αντιστάθηκαν με κίνδυνο της ζωή τους, υπήρξαν άνθρωποι που θυσίασαν τη ζωή τους αλλά μη λέμε ότι αντιστάθηκε ο λαός μαζικά στη χούντα. Τη χούντα δεν την έριξε ο λαός, έπεσε από ενδόρρηξη, από βλακεία των ανθρώπων που τη διαχειρίζονταν και από την τραγωδία στην Κύπρο. Η αγιοποίηση της αντίστασης μετά τη χούντα αν δεν είναι εκ του πονηρού γιατί πολλοί την εκμεταλλεύτηκαν, έγιναν υπουργοί και απόκτησαν σοφέρ για να τους ανοίγει την πόρτα, άλλοι το έκαναν από αφέλεια γιατί έχουμε ανάγκη από ήρωες, μας λείπουν και όπου μπορούμε προσπαθούμε να τους κατασκευάσουμε»

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε όλοι οι Έλληνες, είναι το πρόβλημα της κατανόησης κειμένου. Άλλα γράφεις και άλλα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και κοινωνικό και πολιτικό, είναι το βασικό πρόβλημα της παιδείας μας. Η γνώμη έχει πάρει το πάνω χέρι από τη γνώση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δυτικός πολιτισμός, γιατί σε αυτόν ανήκουμε είτε το θέλουμε, είτε όχι.

Η αρχαία Ελλάδα μου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω κριτικά τον σύγχρονο κόσμο. Εμείς δεν έχουμε που να σταθούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τις αποστάσεις από αυτό που ζούμε και συνεπώς δεν μπορείς να κρίνεις αυτό που ζεις. Αυτό είναι το πρόβλημα του πολιτισμού μας. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο να συμφιλιώσουμε τη σύγχρονη ύπαρξή μας με τον αρχαίο πολιτισμό».