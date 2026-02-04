Τάκης Βαμβακίδης: Το «συγγνώμη» στον πατέρα του και το «ευχαριστώ» που δεν πρόλαβε να πει

Για τον έρωτα της ζωής του, την απόφαση να μην παντρευτεί, το πρόβλημα υγείας που πέρασε πριν μερικούς μήνες, αλλά και για τους γονείς του μίλησε ο Τάκης Βαμβακίδης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno.

Ο ηθοποιός, όταν είδε στο videowall φωτογραφίες των γονιών του αναφώνησε: «Θέε μου... Πατερούλη μου, μανούλα μου. Άγιοι άνθρωποι. Άγιοι. Πατερούλη, ευχαριστώ, δεν πρόλαβα να στο πω. Συγγνώμη, συγγνώμη. «Έφυγε ξαφνικά ο πατέρας μου και δεν του είπα επίσημα το ευχαριστώ» εξομολογήθηκε φανερά συγκινημένος μη θέλοντας να δώσει συνέχεια και να μιλήσει περαιτέρω για τους γονείς του.

«Ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Μου συνέβη το καλοκαίρι, στις 14 Αυγούστου. Ήταν δύσκολα, αλλά ήμουν τυχερός. Εφημέρευε το «Σωτηρία» που στα πνευμονολογικά έχει ειδίκευση και μεγάλη ικανότητα. Έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν για να περάσει η δύσκολη στιγμή. Έπαθα οξεία πνευμονική εμβολή. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο και ήμουν και ψύχραιμος. Αν ήμουν καπνιστής, ίσως να μην ήμουν τώρα εδώ. Με βοήθησε το ότι δεν καπνίζω. Είχα αιμόπτυση, ασταμάτητο βήχα, τάσεις λιποθυμίας» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης για την περιπέτεια με την υγεία του.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε όμως και στην προσωπική του ζωή. «Γνώρισα τη Φανούλα, την ερωτεύτηκα και είμαστε μαζί πολλά χρόνια, σαν παντρεμένοι. Δεν ένιωσα την ανάγκη να παντρευτώ. Έλεγα μήπως επηρεάσει και δημιουργήσει ψυχολογικό τείχος. Αυτό είχα στο βάθος σαν μικρή αγωνία».