Τάκης Ζαχαράτος: Η συνάντηση με την 95χρονη πρώτη του μοδίστρα, η βούρτσα της Βουγιουκλάκη και η Κομανέτσι

Το Σάββατο 9 Μαΐου, το «Moments» (ΑΝΤ1, 21.00) με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται έναν από τους πιο πολυδιάστατους και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, τον Τάκη Ζαχαράτο, σε ένα επεισόδιο γεμάτο λάμψη, χιούμορ, συγκίνηση και απρόβλεπτες στιγμές.

Ο Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, στην Πάτρα, και ανοίγει το προσωπικό του κουτί αναμνήσεων. Το παλιό του κομμωτήριο «ζωντανεύει» ξανά, γεμίζοντας με αγαπημένες πελάτισσες, πρόσωπα από τα πρώτα του βήματα και ιστορίες που σημάδεψαν την πορεία του, τότε που η τέχνη του μόλις ξεκινούσε να παίρνει μορφή.

Ποια είναι η Δανάη Μπόμπιρα;

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίσσεται όταν η πρώτη του μοδίστρα, η κυρία Βάσω, στα 95 της χρόνια, του κάνει ένα απρόσμενο δώρο. Με συγκλονιστική μνήμη και τρυφερότητα, θυμάται τα κοστούμια που του είχε ράψει, τότε που ο νεαρός Τάκης έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνή.

Η βραδιά συνεχίζει με μια νοσταλγική αναδρομή στη ραδιοφωνική του πορεία στην Πάτρα, όπου ο ίδιος ξαναζεί στιγμές από την εκπομπή που παρουσίαζε και θυμάται το πάθος του για την επικοινωνία και την έκφραση. Την ίδια στιγμή, η θρυλική περσόνα του, η Δανάη Μπόμπιρα, επιστρέφει δυναμικά, αναλαμβάνοντας -με τον δικό της μοναδικό τρόπο- να «λύσει» τα προβλήματα των ακροατών.

Παιχνίδι μιμήσεων

Το πλατό μεταμορφώνεται για λίγο σε γυμναστήριο τιμώντας την πορεία του στην ενόργανη γυμναστική, με στιγμές που τον εκπλήσσουν και τον συγκινούν βαθιά. Η αναφορά στο μεγάλο του είδωλο, τη Νάντια Κομανέτσι, κορυφώνεται με μια μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζει η Ζέτα Μακρυπούλια και τον αφήνει άφωνο.

Στο «Moments» κάνουν, επίσης, την εμφάνισή τους η θεατρική του «νονά», Πωλίνα, και ο τηλεοπτικός του «νονός», Γιάννης Ζουγανέλης, που μιλούν με αγάπη και θαυμασμό για τον Τάκη ως άνθρωπο και καλλιτέχνη, αλλά και για τη διαδρομή του. Μια απρόσμενη έκπληξη με άρωμα… Αλίκης Βουγιουκλάκη κρύβεται μέσα σε ένα ροζ κουτί, προσθέτοντας ακόμη μία μαγική στιγμή στη βραδιά.

Το «Moments» μετατρέπεται για λίγο σε ένα εντυπωσιακό καμπαρέ, με χορευτές, λαμπερά κοστούμια και συνεργάτες που τον έχουν συντροφεύσει στην πορεία του. Η βραδιά κορυφώνεται με ένα απολαυστικό παιχνίδι μιμήσεων, όπου ο μοναδικός showman αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το ανεπανάληπτο ταλέντο του, χαρίζοντας ασταμάτητο γέλιο, συγκίνηση και εκπλήξεις μαζί με αγαπημένα πρόσωπα όπως η Βάνα Μπάρμπα, η Δέσποινα Μοιραράκη και η Ματίνα Παγώνη.