Τρία τηλεφωνήματα, τρεις επαγγελματικές απογοητεύσεις μέσα σε μία ημέρα και μια επιστροφή στο κομμωτήριο της Πάτρας. Ο Τάκης Ζαχαράτος γνωρίζει καλά τι κρύβεται πίσω από τα λαμπερά κοστούμια και τα φώτα της σκηνής.

Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα» και τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Ξανθούλη, ο καλλιτέχνης μίλησε στον Άρη Καβατζίκη και στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Αναφερόμενος στη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

«Με στενοχωρεί, ξέρεις τι; Αυτή η ανθρωποφαγία που υπάρχει, αυτό το ότι η τηλεόραση έχει γίνει ένα δικαστήριο και ο καθένας κρίνει τον άλλον και είμαστε σε δίκες. Βλέπω σπάνια τηλεόραση πια, μόνο τις σειρές το βράδυ, και στενοχωριέμαι γι’ αυτό, γιατί από το πρωί ως το βράδυ βλέπω να δικάζει ο ένας τον άλλον. Είναι τόσο βαρετό. Θεωρώ ότι είναι απουσία εαυτού».

Θυμήθηκε, μάλιστα, τη συμβουλή του πατέρα του, ο οποίος δεν επέτρεπε το κουτσομπολιό στο σπίτι: «Κοίτα την καμπούρα σου».

Μιλώντας για την τέχνη της μίμησης, την παρομοίασε με ακροβασία πάνω σε μια τρίχα και όχι σε σχοινί. Τόνισε πως αντιμετωπίζει με σεβασμό κάθε πρόσωπο που μιμείται, ενώ δεν διστάζει να ζητήσει συγγνώμη όταν αισθάνεται ότι έχει ξεπεράσει τα όρια.

Τα τρία «όχι» μέσα σε μία ημέρα

Απευθυνόμενος στα νέα παιδιά που ονειρεύονται μια καριέρα στον χώρο του θεάματος, ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε για τις «μαχαιριές» στα παρασκήνια, τους ανθρώπους που επιδιώκουν να σε εκμεταλλευτούν και την ανάγκη να γίνεσαι δικηγόρος, μάνατζερ, ψυχολόγος και γιατρός του εαυτού σου.

Ο ίδιος θυμήθηκε χαρακτηριστικά ένα πρωινό κατά το οποίο όλα έμοιαζαν να ανατρέπονται.

«Ξυπνάω, χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν σε κοροϊδεύω. Ακριβώς έτσι. “Γεια σας. Από το σίριαλ που ήταν να παίξετε δεν σας θέλουν”. Λέω “Εντάξει, ευχαριστώ πολύ”. Το κλείνω. Ξαναχτυπάει. “Ξέρετε, ακυρώνονται οι δύο εμφανίσεις που έχετε στη Ζάκυνθο”. Κλείνω. Χτυπάει το τηλέφωνο. “Δεν θα είσαι σε αυτό το μαγαζί γιατί σε κορόιδευαν”. Και ξαναγύρισα στο κομμωτήριό μου στην Πάτρα μια χαρά».

Τα «χαστούκια» της ζωής του γίνονται βιβλίο

Αυτές τις εμπειρίες επιχειρεί πλέον να μετατρέψει σε μια «εργαλειοθήκη» ζωής, μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζει σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα.

«Επειδή, παιδιά μου, έχω φάει πάρα πολλά χαστούκια σε αυτή τη ζωή, όπως πολύς κόσμος, δεν είμαι ο μοναδικός, σκέφτηκα αυτά τα χαστούκια να τα κάνω εργαλεία», εξομολογήθηκε. Όσο για τον τίτλο του βιβλίου του; «Δεν μασάμε, προχωράμε, μάγκες μου!»