Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» βρίσκεται η χώρα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκπλήρωση όλων των οροσήμων και στόχων που συνδέονται με τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση συνολικά 11,32 δισ. ευρώ, ενώ σηματοδοτεί την πλήρη απορρόφηση των 35,95 δισ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί για την Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, αφού προηγηθούν οι σχετικές διαδικασίες στις αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές EPC (Economic Policy Committee) και EFC (Economic and Financial Committee).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αξιολόγηση οροσήμων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου, καθώς περιλαμβάνει 172 στόχους, εκ των οποίων 160 αφορούν επιχορηγήσεις και 12 δάνεια.

Οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν

Η προσπάθεια για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, με την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου, και ολοκληρώνεται πλέον με 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και συνολικά 376 ορόσημα και στόχους που έχουν επιτευχθεί. Η Ελλάδα υλοποίησε, μάλιστα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε αναλογία με το ΑΕΠ της μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν ήδη αποτυπωθεί σε μια σειρά από τομείς της καθημερινότητας:

Υγεία: Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω», με σχεδόν 300.000 περιστατικά ασθενειών να εντοπίζονται εγκαίρως. Παράλληλα, ανακαινίστηκαν 80 νοσοκομεία και 146 Κέντρα Υγείας, ενώ δημιουργήθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.

Ενεργειακή αναβάθμιση: Περισσότερα από 90.000 νοικοκυριά περιόρισαν το ενεργειακό τους κόστος μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Επιπλέον, πάνω από 100.000 νοικοκυριά επιδοτήθηκαν για ηλιακούς θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας, ενώ 13.700 εγκατέστησαν φωτοβολταϊκά μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Εκπαίδευση: Στα σχολεία τοποθετήθηκαν 39.194 διαδραστικοί πίνακες και διανεμήθηκαν 177.000 σετ ρομποτικής και STEM, ενισχύοντας την ψηφιακή εκπαίδευση.

Μεταφορές και οδική ασφάλεια: Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαθέτουν πλέον 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 8.000 παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 146 δήμους και περιφέρειες. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 800 έξυπνες διαβάσεις σε σχολεία.

Ψηφιακό κράτος: Αναπτύχθηκαν υπηρεσίες όπως το νέο Gov.gr, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων και το myAIGov, διευκολύνοντας συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων.

Κοινωνική πολιτική: Ενισχύθηκε ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού, ενώ εκδόθηκαν 137.000 Ψηφιακές Κάρτες Αναπηρίας.

Επιχειρήσεις και απασχόληση: Περισσότερες από 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν επιχορηγήσεις για ψηφιακά εργαλεία, ενεργειακή εξοικονόμηση και απασχόληση, ενώ υποστηρίχθηκε η εργασία 50.000 ανέργων.

Επενδύσεις, δάνεια και στεγαστικά προγράμματα

Μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης κινητοποιούνται επενδύσεις ύψους 46 δισ. ευρώ σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση νέων δανείων με χαμηλό επιτόκιο 0,35%, καθώς και εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στον τομέα της στέγασης, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» αναμένεται να προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας σε 15.000 δικαιούχους. Αυτοί θα προστεθούν στα περισσότερα από 24.000 νοικοκυριά που έχουν ήδη αποκτήσει σπίτι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», καταβάλλοντας δόση δανείου αντίστοιχη με ένα μέσο ενοίκιο.

Οι κυβερνητικές δηλώσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης εθνική επιτυχία, τονίζοντας πως η Ελλάδα αξιοποίησε το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ χωρίς να χάσει ούτε ένα ευρώ. Αναφέρθηκε στις 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και στα 376 ορόσημα που ολοκληρώθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στην καθημερινότητα, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας μέχρι την ψηφιοποίηση του κράτους, το Κτηματολόγιο και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ακόμη ότι το Ταμείο αφήνει ως παρακαταθήκη έναν τρόπο υλοποίησης έργων με συγκεκριμένους στόχους, συντονισμό, διαρκή παρακολούθηση και λογοδοσία, προσθέτοντας πως με την ίδια μεθοδολογία θα προχωρήσουν οι τελευταίες 90 κυβερνητικές προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για επίσημη επιβεβαίωση της επίτευξης όλων των στόχων και της απορρόφησης του συνόλου των κονδυλίων. Συνέδεσε την ολοκλήρωση του σχεδίου με την ενίσχυση των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας, των υποδομών και της καθημερινότητας, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη που εργάστηκαν για την υλοποίησή του.

Η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη υπογράμμισε ότι η θετική αξιολόγηση επισφραγίζει μια πενταετή μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από το Κτηματολόγιο και τον χωροταξικό σχεδιασμό έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, χαρακτήρισε τη θετική αξιολόγηση σημαντικό σταθμό για το «Ελλάδα 2.0», επισημαίνοντας πως τα 172 ορόσημα των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής φέρνουν τη χώρα κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ευρωπαϊκές επιτροπές, θα έχει επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των πόρων, με μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και τεχνογνωσία που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια.