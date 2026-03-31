Ταμίλα Κουλίεβα: «Όταν γέννησα δεν έκανα επισκληρίδιο - Ήθελα να συμπάσχω μαζί με το παιδί»

Για την πιο ωραία στιγμή της ζωής της, τη γέννηση του γιου της μέσα στο… νερό μίλησε η Ταμίλα Κουλίεβα στην εκπομπή «Super Κατερίνα». «Πριν από 35 χρόνια γέννησα τον γιο μου στο νερό! Ήμουν από τις πρώτες. Τότε η εποχή δεν άφηνε περιθώρια στους ανθρώπους να είναι τόσο ανοιχτοί προς κάποια πράγματα, τα οποία ήταν λίγο άγνωστα, οπότε, έπρεπε να το πιστέψεις, έπρεπε να το ακολουθήσεις, να μάθεις, να είναι και ο πατέρας του παιδιού σύμφωνος και να αναλάβει κάποια πράγματα.

Το ήθελα πάρα πολύ. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, με γιατρούς φυσικά, δεν ήταν ερασιτέχνες και το πιστέψαμε πάρα πολύ και εγώ και ο Γρηγόρης (Καραντινάκης) και έγινε αυτό το θαύμα. Η γέννα πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας».

«Το παιδί περνάει πολύ μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα»

«Ήταν αρκετές ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πονούσα τόσο πολύ στο νερό. Και όλη αυτή η διαδικασία, επειδή και το παιδί βρίσκεται στο νερό που είναι στην κοιλιά της μάνας και βγαίνει στο νερό, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο ανώδυνα. Δεν έκανα επισκληρίδιο, πρέπει να βοηθάς το παιδάκι σου, να συμπάσχεις, να αισθάνεσαι κάθε στιγμή τι συμβαίνει. Γιατί το παιδί νομίζω ότι περνάει πολύ μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα.

Ήταν η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου. Θυμάμαι τα πάντα. Οι άνθρωποι εκεί είναι πιο ανοιχτοί στις εναλλακτικές θεραπείες και τη γέννα. Μου άρεσε πολύ που ένα ζευγάρι μπορούσε να φέρει στον κόσμο το παιδί του με αυτόν τον τρόπο. Και ο πατέρας ήταν παρών, αφού με ξεγέννησε! Οπότε είναι σαν να ολοκληρώνεται και να κορυφώνεται μια διαδικασία με τη γέννα του παιδιού»