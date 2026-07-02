Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: «Μου αρέσει να είμαι σέξι και εκείνος δεν ζηλεύει, με καμαρώνει»

Η Τάνια Μπρεάζου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τον σύντροφό της, Γιώργο Αμούτζα, και τη μεγάλη αγάπη που έχει για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. «Είναι πρωταθλητής Ελλάδος Ράλι το '24. Είμαι πολύ περήφανη για εκείνον, όχι μόνο για το ράλι, για όλα αυτά που κάνει. Με ό,τι καταπιάνεται έχει αυτό το πείσμα, θέλει να είναι πάντα πρωταθλητής. Όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του κακού, ή με την έννοια της υπεροψίας. Με την έννοια του ανταγωνισμού με τον εαυτό του. Θέλει να είναι σε όλα top.

Όχι μόνο δεν φοβάμαι, μπαίνω και στο αυτοκίνητο. Έχει τύχει να είμαι σε ένα shakedown. Είναι οι πρόβες που κάνουν, κάτι τέτοιο, οπότε εκεί πρέπει να οδηγήσεις αγωνιστικά. Και του λέω θέλω να μπω. Και μπήκα, έζησα για πρώτη φορά αυτή την εμπειρία και ενώ οδηγούσε αγωνιστικά, με ρωτούσε στην ενδοεπικοινωνία. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, φοβάσαι; Είναι τέλεια, του λέω ουρλιάζοντας! Μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου άρεσε η αδρεναλίνη».

«Ο Γιώργος είναι μια ήρεμη δύναμη»

«Ο Γιώργος δεν ζηλεύει, ο Γιώργος καμαρώνει! Είναι μια ήρεμη δύναμη. Προφανώς αν δει κάτι παράξενο από κάποιον, θα το συζητήσει. Εγώ αν δεν δώσω δικαίωμα, δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου. Το απαιτεί η δουλειά μου και το στιλ που τραγουδάω, να είμαι σέξι. Μου αρέσει να είμαι σέξι και ο Γιώργος το καμαρώνει όλο αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται εκεί, είναι από κάτω και με βλέπει στη σκηνή, ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν, θα πει κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου, αρέσει, το καμαρώνω».

«Δεν έχω το σταριλίκι, θα ήθελα να το είχα κάποιες φορές»

«Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Είναι και οι δύο μου γονείς από εκεί. Είναι μια χώρα που επίσης αγαπώ πολύ. Μιλάω κανονικά τη γλώσσα, έχω όμως μια προφορά. Θα καταλάβει κάποιος Ρουμάνος ότι κάτι γίνεται, ότι αυτή δεν είναι από εδώ, ή ότι ζει αλλού χρόνια, αλλά τα μιλάω και συνεννοούμαι μια χαρά.

Δεν έχω το σταριλίκι, θα ήθελα να το είχα κάποιες φορές. Νιώθω όμως ότι το σταριλίκι πηγάζει από μέσα μας, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα έτσι ώστε να αποδείξεις ότι είσαι σταρ. Πηγάζει από μέσα σου, από την ενέργειά σου όταν μπαίνεις σε έναν χώρο. Πιστεύω πολύ στην ενέργεια».