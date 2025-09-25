Τάνια Μπρεάζου: Τα τραύματα από το bullying - «Να πας από εκεί που ήρθες...»

Μια συνέντευξη με εξομολογητική διάθεση έδωσε η Τάνια Μπρεάζου στην διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη και αποκάλυψε βιώματα από τα παιδικά της χρόνια που την ακολουθούν μέχρι σήμερα.

Η τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά: «Υπήρχαν παιδιά στο σχολείο που με αγκάλιασαν και έκανα φιλίες, υπήρχαν και παιδιά που μου έκαναν bullying εξαιτίας της καταγωγής μου. Ήταν λεκτική η βία, υπήρχαν βρισιές του τύπου «να πας από εκεί που ήρθες, δεν παίζουμε με μία Ρουμάνα». Καταλήγω πάντα στο συμπέρασμα ότι εφόσον τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών, οι γονείς φταίνε που τα παιδιά γίνονται έτσι. Οι καθηγητές με αγκάλιασαν πολύ, τους το έλεγα, οπότε με έλεγαν και «καρφί». Τα έλεγα στους γονείς μου, δεν τους έκρυβα τίποτα».

«Τα τραύματα που είχα, είχαν να κάνουν με το bullying. Αυτά αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο και είναι κάποιες πεποιθήσεις που έχουμε μέχρι σήμερα, ότι έχω άλλη εθνικότητα και δεν αξίζω, είμαι κατώτερη από τους άλλους. Ακόμη και αν μου έλεγαν οι γονείς μου ότι όλοι είμαστε ίσοι, αποθηκεύονται αυτά. Αρκετά τραύματα μου έμειναν από το bullying» συμπλήρωσε η Τάνια Μπρεάζου, σύντροφος του Γιώργου Αμούτζα.