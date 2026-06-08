Τανιμανίδης: Έλεγα «45 ετών άνθρωπος να κάνω διαφήμιση για εσώρουχα;» Η Χριστίνα με έπεισε να το κάνω

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Σάκης Τανιμανίδης είχε ποστάρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες από την διαφημιστική καμπάνια εσωρούχων στην οποία πρωταγωνιστούσε και τα σχόλια ήταν και θετικά, αλλά και αρνητικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» παραδέχθηκε ότι όταν του έγινε η πρόταση αρχικά δεν την είδε με καλό μάτι και είχε τους ενδοιασμούς του, κάτι όμως που άλλαξε όταν ζήτησε την γνώμη της συζύγου του Χριστίνας Μπόμπα.

«Ήταν μία διαφήμιση. Προϊόντα είναι και τα βρακιά. Η Χριστίνα με έπεισε να κάνω το κάνω, εγώ ήμουν έτοιμος να πω «όχι», γιατί έλεγα «45 χρονών άνθρωπος να κάνω διαφήμιση για εσώρουχα;» και μου λέει «είναι δυνατόν; Οπωσδήποτε εσύ πρέπει να το κάνεις» και λέω «εντάξει θα το κάνω».