Άβολη στιγμή για Στάρμερ: Νόμιζε ότι θα μιλήσει αλλά ο Τραμπ τον «έκοψε» με συνοπτικές διαδικασίες

Φανταστείτε τη σκηνή: στέκεστε μπροστά σε παγκόσμιους ηγέτες, τα φλας είναι στραμμένα πάνω σας και οι κάμερες καταγράφουν κάθε σας κίνηση. Νιώθετε ότι ήρθε η στιγμή για να πείτε κάτι σημαντικό, να αφήσετε το στίγμα σας… και ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι δεν ήταν η σειρά σας. Αυτό ακριβώς συνέβη στον Κιρ Στάρμερ στο Σαρμ ελ-Σέιχ, σε μια στιγμή που σύντομα έγινε viral και έδωσε τροφή για αμέτρητα σχόλια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός στέκονταν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ απευθυνόταν στα μέσα ενημέρωσης, επαινώντας τους ηγέτες για τον ρόλο τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Γάζα. Καθώς ο Τραμπ αναφέρθηκε στις χώρες αλφαβητικά για το έργο τους, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και χαρακτήρισε τον Στάρμερ «φίλο του».

«Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο; Ελάτε εδώ», είπε ο Τραμπ. Τότε ο Κιρ Σταρμερ, χαμογελαστός προχώρησε προς το βήμα, νομίζοντας ότι ήταν η σειρά του να μιλήσει.

«Όλα καλά;» ρώτησε ο Τραμπ, με τον Στάρμερ να απαντά απλώς «Πολύ καλά». «Είναι πολύ ωραίο που είστε εδώ», συνέχισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αμέσως μετά γύρισε την πλάτη του στον Στάρμερ για να συνεχίσει την ομιλία του, αφήνοντας τον πρωθυπουργό να στέκεται αμήχανα δίπλα του.

Το στιγμιότυπο ήταν αρκετά ντροπιαστικό για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος σε βίντεο που κοινοποίησε η Daily Mail φαίνεται να σουφρώνει τα χείλη του καθώς επιστρέφει στη θέση του ανάμεσα στους άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που στεκόταν δίπλα, φάνηκε να απολαμβάνει την αμήχανη στιγμή κάνοντας αστείες γκριμάτσες.

Το περιστατικό φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο Τζέρεμι Κάιλ του TalkTV, παρακολουθώντας ζωντανά το στιγμιότυπο, ξέσπασε σε γέλια λέγοντας: «Ω! Ήρθε να μιλήσει και ο Τραμπ τον έδιωξε!».

Δείτε βίντεο: