«Ταρακουνήθηκε» ξανά η Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί από 3,2 έως 4,1 Ρίχτερ σε Προκόπι και Λίμνη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Νέες σεισμικές δονήσεις, μέσα σε διάστημα εννέα λεπτών, καταγράφηκαν απόψε (8/6) στην περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας όπου το τελευταίο 24ωρο οι κάτοικοι ζουν με το «ταρακούνημα» των Ρίχτερ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά της πρώτης σεισμικής δόνησης είναι τα εξής:

Αναθεωρημένη Λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 08/06/2026 19:48:22.76

Μέγεθος : 4.1

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.7144

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 23.3839

Εστιακό Βάθος [km] : 17.6

Τοποθεσία : 8 Χλμ. ΝΑ της Λίμνης Ευβοίας

Εννέα λεπτά αργότερα, έγινε νέος σεισμός του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

Αυτόματη λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 08/06/2026 19:57:55.58

Μέγεθος : 3.2

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.7274

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 23.4408

Εστιακό Βάθος [km] : 5.0

Τοποθεσία : 4 Χλμ. Δ του Προκοπίου Ευβοίας

Υπενθυμίζεται ότι πριν από αυτές τις δύο δονήσεις, είχε καταγραφεί άλλη μια αξιοσημείωτη δόνηση στην ίδια περιοχή, που μετρήθηκε στα 3,6 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Πάντως, από τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων στη Βόρεια Εύβοια, μετά τη σεισμική ακολουθία των τελευταίων 24 ωρών, 15 σπίτια καταγράφηκαν με σημαντικές ζημιές.