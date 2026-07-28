«Ταράζει» το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο ο Ινφαντίνο: Θέλει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες

Το Μουντιάλ 2026 μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος του, όμως ο Τζάνι Ιφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, συνεχίζει να προκαλεί «ταραχές» στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Times, λοιπόν, ο πρόεδρος της FIFA είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί την πώληση μετοχών, δηλαδή ποσοστού, των κορυφαίων διοργανώσεων της ομοσπονδίας. Πώς; Μέσω δημιουργίας μίας νέας εταιρείας που θα του επιτρέψει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους ενδιαφερόμενους και να εξετάσει τις προσφορές.



Αυτές θα αφορούν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανδρών και γυναικών, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το πλειοψηφικό πακέτο θα παραμείνει στη FIFA μεν, αλλά ένα 20-30% υπολογίζεται πως θα διατεθεί προς πώληση.

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Story from @martynziegler ⬇️https://t.co/AY9K2aIYd5 — Times Sport (@TimesSport) July 28, 2026

Η δήλωση της ομοσπονδοίας

«Η FIFA αναζητά πάντα καινοτόμα έργα που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα ανοιχτή στην εξέταση προτάσεων που της υποβάλλονται. Ξεκινάμε μια διαδικασία διαβούλευσης» ανέφερε ως σχόλιο η FIFA, με τον πρόεδρό της, να έχει σημειώσει στις 18 Ιουλίου: «Η FIFA λαμβάνει τις αποφάσεις της δημοκρατικά και μια πρόταση που έχει λάβει και εξετάζει η FIFA θα παρουσιαστεί σύντομα στις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη και στο Συμβούλιο της FIFA, οι οποίοι θα είναι οι μόνοι που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το θέμα».



