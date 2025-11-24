Ταρέμι: Ο αναπληρωματικός που αλλάζει την ροή του αγώνα για τον Ολυμπιακό όποτε χρειαστεί

Όταν ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι αποκτούσε τον Μέχντι Ταρέμι, ήξερε πως βάζει στο ρόστερ του τον mr 250 γκολ καριέρας. Μια επιθετική μηχανή όπου κι αν αγωνίστηκε ο Ιρανός. Σε κάθε σύλλογο, όπως και στην Εθνική ομάδα της χώρας του, ο Ταρέμι δε σταματούσε να... πυροβολεί τα αντίπαλα δίχτυα. Το ίδιο κάνει και στην Ελλάδα.

Ήρθε εδώ γνωρίζοντας πως παίρνει μεταγραφή σε μια ομάδα που έχει τον καλύτερο σκόρερ στη χώρα. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δε θα είναι η βασική επιλογή του Μεντιλίμπαρ, αλλά θα έρχεται πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Μερικούς μήνες μετά ο Ταρέμι όχι μόνο δεν μοιάζει να ενοχλείται απ' αυτό, αλλά δείχνει να απολαμβάνει την παρουσία του στη χώρα μας και στον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Μαροκινό, αλλά και τον Γιάρεμτσουκ, έχουν συνθέσει μια τριάδα στην επίθεση που κάνει τον προπονητή τους... ευτυχισμένο. Και του δίνει τη δυνατότητα να έχει ήσυχο το κεφάλι του για την επιθετική του γραμμή.

Συμμετοχή σε γκολ κάθε 45 λεπτά

Άλλα δύο γκολ σημείωσε ο Ιρανός το απόγευμα του Σαββάτου. Απέναντι στον Ατρόμητο, πέρασε ως αλλαγή και μετέτρεψε το 1-0 στο τελικό 3-0, δείχνοντας και πάλι πως η επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα είναι για εκείνον σαν αν βάζει ένα ποτήρι νερό. Κάτι εντελώς απλό.

Μπορεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι δίχως αμφιβολία, η πρώτη επιλογή για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο άνθρωπος στον οποίο στηρίζεται κατά κύριο λόγο ο Ολυμπιακός στην επίθεση, ωστόσο ο Ταρέμι, ερχόμενος από τον πάγκο, έχει αποτελέσει εξαιρετική και αξιόπιστη λύση μέχρι στιγμής για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ιρανός επιθετικός έχει πετύχει οκτώ γκολ, έξι στο πρωτάθλημα και δύο στο Κύπελλο, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ. 'Ολα αυτά σε μόλις 404 αγωνιστικά λεπτά. Έχει δηλαδή, συμμετοχή σε γκολ του Ολυμπιακού κάθε 45 λεπτά!

Μία εντυπωσιακή επίδοση, αν αναλογιστεί κανείς, ότι έχει ξεκινήσει βασικός, μόλις σε τρία από τα 12 παιχνίδια, σε τέσσερα εκ των οποίων έχει παίξει για λιγότερο από 20 λεπτά.

Αναλυτικά τα παιχνίδια στα οποία σκόραρε και μοίρασε ασίστ ο Ταρέμι με τον Ολυμπιακό: