Τάσος Αρνιακός: «Την πρώτη φορά που είπα τον καιρό σε κάμερα ήμουν στην είσοδο της πολυκατοικίας μου»

Ο Τάσος Αρνιακός ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για την πρώτη φορά που βρέθηκε να λέει τον καιρό απέναντι από μία κάμερα, αλλά και γι’ αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά στον δρόμο. «Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Κανένας δεν μου ζήτησε ποτέ, και τους ευχαριστώ όλους, να κάνω κάτι δήθεν. Το δήθεν δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θα μπορούσα να είμαι και καλός. Είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό προσπαθώ να το μεταφέρω και στους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι μόνο η ομιλία, το τι λες, αλλά και πώς το λες. Και η επικοινωνία δεν θέλει μόνο φωνή, αλλά και μάτια. Όλο το σώμα πρέπει να αποπνέει το μήνυμα που θες να στείλεις.

Την πρώτη φορά που είπα τον καιρό ήμουν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τα παιδιά είχαν μόλις γυρίσει από το κολυμβητήριο και το σπίτι ήταν ακατάστατο, οπότε κατέβηκα στην είσοδο. Οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν το κατάλαβαν διότι ήταν μία απλή δήλωση δίλεπτη, για τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας του 2007. Και μετά φαίνεται κάποιοι διέκριναν κάτι διαφορετικό ενδεχομένως, που θα μπορούσε να το αξιοποιήσουν και έτσι σιγά σιγά, με αρχικές μικρές παρεμβάσεις και στο τέλος ολικές, παρέμεινα για πολλά χρόνια στο κανάλι.

Όσο πιο καλά το ξέρεις, τόσο πιο καλά το λες, λένε. Και οι ειδικοί λένε ότι αν δεν το έχεις διδάξει, δεν το ξέρεις καλά. Πρέπει να είσαι δάσκαλος πρώτα, για να το πεις πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν, εγώ επειδή ήμουνα και εκπαιδευτής, στη Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ και επειδή ήμουν και εκπαιδευτής και στους προσκόπους, έτσι λοιπόν, είχα μία εξοικείωση με το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι αν δεν ξέρεις σε βάθος ένα θέμα, δεν μπορείς να το μεταφέρεις. Όποιος δεν ξέρει καλά ένα θέμα, το λέει με πάρα πολλά λόγια, μην τυχόν χάσει τίποτα, ενώ εκείνος που το ξέρει καλά, εστιάζει στην ουσία».

«Στον κόσμο αρέσει όταν λέω: να έχετε ένα όμορφο βράδυ»

«Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από ασθενείς στα νοσοκομεία. Και στον δρόμο, στη Λαϊκή, στα ψώνια, στη βόλτα που κάνω εκεί στο Παγκράτι. Πολλοί μου λένε ότι, ξέρεις κάτι κύριε Αρνιάκε, δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο καιρός, αλλά αυτό που μας λες να έχετε ένα όμορφο βράδυ, αυτό μας το θέλουμε πιο πολύ. Άρα πρέπει να λες σωστά τον καιρό και από κει και πέρα ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι χρειάζεται και ο μετεωρολόγος, χρειάζεται και ο γιατρός, γιατί έτσι όπως πάμε, όλα θα τα βρίσκουμε πια στον υπολογιστή. Τις αρρώστιες, τις θεραπείες».