Με λόγια που αποτυπώνουν το βάρος της απώλειας, ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για πρώτη φορά μετά την καταστροφή του σπιτιού του από τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Για τον ίδιο, οι φλόγες δεν κατέστρεψαν απλώς ένα κτίσμα, αλλά έναν χώρο που αποτελούσε το αποτέλεσμα πολλών χρόνων προσωπικού μόχθου.

Η συγκίνησή του ήταν εμφανής, καθώς περιέγραψε πως κάθε γωνιά του σπιτιού έκρυβε κόπο, θυσίες και ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

«Έχυσα το αίμα μου για να χτίσω αυτό το σπίτι»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», ο ηθοποιός εξήγησε πως η απώλεια δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο σε υλικά αγαθά.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι μόνο μια υλική απώλεια»

Ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε πως η καταστροφή αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του, καθώς το σπίτι ήταν συνδεδεμένο με τον προσωπικό του αγώνα και τις θυσίες που έκανε όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου», είπε, περιγράφοντας το συναισθηματικό βάρος που κουβαλά μετά τη φωτιά.

Παράλληλα, έσπευσε να επισημάνει ότι η δική του ιστορία δεν είναι μοναδική, καθώς εκατοντάδες οικογένειες στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια τραγική πραγματικότητα, βλέποντας τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες.