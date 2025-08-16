Τάσος Χαλκιάς: «Τράβα κόψε τον λαιμό σου, από εμένα καμία βοήθεια δεν έχει»

Ο Τάσος Χαλκιάς αποκάλυψε πως ο πατέρας του ήταν ενάντια στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός και μάλιστα δεν είχε πάει να τον δει στο θέατρο για 18 ολόκληρα χρόνια! «Ο πατέρας μου ήταν παντελώς αρνητής. Η μάνα μου το δέχτηκε, αλλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί φανερά, δεν μπορούσε να το χαρεί φανερά. Να πει αγόρι μου, ό,τι διάλεξες να γίνεις. Μου το έλεγε όταν ήμασταν μόνοι μας. Εγώ να ξέρεις είμαι κοντά σου, αλλά να το πάρεις στα σοβαρά! Ο πατέρας μάς έπαιρνε με τον αδερφό μου μαζί του στη δουλειά, ήταν ψυκτικός μηχανικός και εργαζόταν στα καράβια. Την έμαθα τη δουλειά, αλλά δεν μου άρεσε.

Όταν λοιπόν του είπα ότι θα σταματήσω, γιατί θέλω να πάω να δω λίγο θέατρο, μου είπε πού θα πας; Δεν αντέδρασε βίαια. Είπε τράβα κόψε το λαιμό σου, από εμένα καμία βοήθεια δεν έχει! Του λέω δηλαδή μου κόβεις και το χαρτζιλίκι και μου απάντησε δεν ήταν χαρτζιλίκι αυτό, πληρωνόσουν γιατί δούλευες. Τώρα δεν θα δουλεύεις και θα πληρώνεσαι; Που το’χεις δει γραμμένο;» είπε ο Τάσος Χαλκιάς στο Secret Podcast του Κώστα Γαζέτη.

«Ένιωσε ντροπή»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ακόμη και όταν έγινε γνωστός ηθοποιός, ο πατέρας του δεν είχε πάει να τον δει… «Έφυγα και πήγα και δούλεψα σε έναν φίλο που είχε τουριστικές μονάδες, κάμπινγκ και μικρά ξενοδοχεία. Η σχολή δεν είχε δίδακτρα και γι’ αυτό τη διάλεξα. Έλεγα ότι αν το έχω, το έχω και θα γίνει, αν δεν το έχω, δεν θα γίνω. Να πάω να πληρώσω για να γίνω, όχι. Η αντίρρηση του πατέρα μου κράτησε 18 χρόνια!

Μετά από 18 χρόνια ήρθε στο θέατρο να με δει, γιατί οι φίλοι του του έλεγαν είναι σπουδαίος ο γιος σου, πήγαμε και τον είδαμε στην παράσταση. Ένιωσε ντροπή που του το έλεγαν οι φίλοι του, ανθρώπους που τους πίστευε που δούλευε μαζί τους ότι με έχουν δει. Ένιωσε άσχημα. Και κάποια στιγμή μου είπαν είναι ο πατέρας σου στην πλατεία και τους είπα κάνετε λάθος, δεν έρχεται ο πατέρας μου στο θέατρο. Κι όμως ήταν κάτω… Βγαίνοντας από το θέατρο, το βράδυ, με περίμενε, με αγκάλιασε, έβαλε τα κλάματα, αλλά εγώ πια ήμουν 36 χρόνων, ήμουν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου 10 χρόνια».