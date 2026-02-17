Τάσος Ιορδανίδης: «Δεν έχω περάσει ακόμα κλιμακτήριο»

Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε για τη σχέση του με την Θάλεια Ματίκα, την παρουσίαση, την αντίδραση των γονιών του όταν τους είπε ότι θα γίνει ηθοποιός και πολλά άλλα στην συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Face2Face».

«Είχαμε περάσει κρίση από εξωγενείς παράγοντες, αλλά δεν αμφισβητήσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα ότι με αγαπάει και ότι θα είναι δίπλα μου η Θάλεια, στήριγμα. Και το απέδειξε σε πολλές περιπτώσεις και στις κορυφώσεις αυτών των περιπτώσεων. Το να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο είναι τύχη και η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Αν είναι να πορευτείς με έναν άνθρωπο, ακόμα και αυτά που σε ενοχλούν... Είμαι ευγνώμων για την σχέση με την Θάλεια. Δεν υπάρχουν μυστικά. Υπάρχει σεβασμός, εκτίμηση και κοινός κώδικας ηθική και αξιών» εξηγεί για τον γάμο του με την γνωστή ηθοποιό.

Πώς αντέδρασαν οι γονείς του στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός; Η μητέρα του είχε τους ενδοιασμούς της όπως εξηγεί και λέει για τον πατέρα του. «Όταν του είπε η μητέρα μου «πού θα πάει; θα μπλέξει... δεν θα τον μαζεύουμε...» Ο πατέρας μου ήταν ανοιχτό πνεύμα και της είπε «Και αν έχει ταλέντο το παιδί;».

Σε ερώτηση αν οι άντρες περνούν κλιμακτήριο ο Τάσος Ιορδανίδης απάντησε: «Εγώ δεν έχω περάσει ακόμα κλιμακτήριο. Οι άντρες δεν συζητάμε τέτοια μεταξύ μας, θα πούμε για τις ομάδες, για ωραία εστιατόρια... Και όταν μιλήσουμε πιο ενδόμυχα μπορεί να είμαστε και πολύ πιο συναισθηματικοί από τις γυναίκες που είναι πιο κυνικές».