Τάσος Ιορδανίδης: «Πέρασα πολύ δύσκολα σε οικογενειακό επίπεδο εξαιτίας ενός θέματος υγείας»

Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στην οικογένειά του εξαιτίας ενός προβλήματος που αντιμετώπισαν και τους ταλαιπώρησε για περίπου τρεις μήνες.

«Πέρασα 3 - 3,5 μήνες -σε οικογενειακό επίπεδο- πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα εξαιτίας ενός θέματος υγείας. Οπότε, πάνω απ’ όλα υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά και να μπορούμε να δουλεύουμε σε δουλειές που μας ευχαριστούν, να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι μέσα από τις δουλειές μας.

Πάνω από όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται παιδιά», είπε ο ηθοποιός και αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που θέλουν τη Ζωή Κρονάκη και εκείνον να μετακομίζουν σε άλλη ζώνη μετά την αποχώρηση των παρουσιαστών του «Στούντιο 4», Νάνσυς Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου.