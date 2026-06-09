Τάσος Κωστής: «Δεν είναι εύκολο να λες τη λέξη καρκίνος, φεύγει η γη κάτω απ’ τα πόδια σου»

Ο Τάσος Κωστής μίλησε για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, τη «φυγή» του στην Κύπρο, αλλά και τη μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και την κέρδισε!

«Όταν έφυγε η σύζυγός μου από τη ζωή πήγα στην Κύπρο γιατί όλα μου τη θύμιζαν. Περάσαμε πολλά και καλά χρόνια μαζί. Είμαι ευλογημένος και ευχαριστώ που βρέθηκε στη ζωή μου. Ο πόνος δεν φεύγει, γιατί τον διαχειρίζεσαι. Κρατάς τις καλές στιγμές στην ψυχή σου και η ζωή προχωράει», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Ήμουν πιο τυχερός από τη γυναίκα μου»

«Ήταν καρκίνος στο έντερο. Εγώ ήμουν πιο τυχερός από τη γυναίκα μου. Το πρόλαβα έγκαιρα, έκανα χειρουργεία, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, όλα αυτά τα πράγματα. Μου έδωσε το δικαίωμα να πολεμήσω, πολέμησα και είμαστε σε ισοπαλία.

«Δεν είναι εύκολο να λες τη λέξη καρκίνος! Όταν σου τη λένε, φεύγει η γη κάτω απ’ τα πόδια σου. Αρχίζεις να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα και λες τώρα τι κάνω; Και έχεις να διαχειριστείς πολλά πράγματα στο μυαλό σου. Το πρώτο που έβαλα στο μυαλό μου ήτανε να κάνω υπομονή και να πολεμάω. Αφού μου δίνει τη δυνατότητα, να πολεμάω. Και πολεμούσα.

Η άλλη πλευρά είναι χειρότερη. Εσύ όταν κάνεις χειρουργεία και τέτοια, απλά κάνεις έναν ωραίο ύπνο, ξυπνάς και έχει τελειώσει. Ο άλλος που είναι απ’ έξω για κάποιες ώρες και περιμένει τον άνθρωπό του μέσα στο μαχαίρι και ξέρει θα βγει, δεν θα βγει, είναι χειρότερα. Εγώ είχα ζήσει και τη μία πλευρά και την άλλη».