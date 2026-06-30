LIFE Τάσος Ξιαρχό Showbiz Πετράλωνα

Τάσος Ξιαρχό: Δίπλα στη σχολή χορού του το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα - Οι πρώτες δηλώσεις

Σοκαρισμένος ο χορευτής μίλησε για την τύχη που είχε επειδή το κτίριο έπεσε προς την αντίθετη πλευρά από τη δική του πολυκατοικία!

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Ο Τάσος Ξιαρχό δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου στα Πετράλωνα. Η πολυκατοικία που κατέρρευσε το μεσημέρι βρίσκεται κολλητά με τη σχολή χορού που διατηρεί στην περιοχή, όμως στάθηκε τυχερός επειδή το κτίριο έπεσε προς την αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται το δικό του κτίριο.

@tasosxiarcho

♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos Xiarcho HQ
@tasosxiarcho

♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos Xiarcho HQ

«Παιδιά έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το κτίριο, τέσσερις ορόφους κτίριο, έπεσε το κτίριο πίσω από τη σχολή. Είναι σοκαριστικό ότι έχει πέσει. Είναι στον τοίχο της σχολής. Χριστέ μου και Παναγία μου, οι άνθρωποι... Τώρα έχει σκυλιά, κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να έχει ανθρώπους μέσα. Παιδιά είναι συγκλονιστικό το πώς έπεσε αυτή η πολυκατοικία. Αν έπεφτε προς την άλλη πλευρά, αντίο», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στα social media.

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