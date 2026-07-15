Τασούλας για Μάρω Κοντού: «Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί»

Τη θλίψη του για θάνατο της Μάρως Κοντού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος με δήλωσή του απέτισε φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό.

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει τη Μάρω Κοντού ως μία από τις πλέον εμβληματικές και αγαπητές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι για επτά ολόκληρες δεκαετίες υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, χαρίζοντας ερμηνείες και ρόλους που έχουν χαραχθεί στη μνήμη του κοινού.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη δημόσια παρουσία της, επισημαίνοντας τη δράση της ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Όπως τονίζει, η πολυδιάστατη πορεία της αφήνει πίσω της μια πολύτιμη κληρονομιά προσφοράς, δημιουργίας και ήθους, που θα εξακολουθήσει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Η συλλυπητήρια δήλωση Τασούλα

«Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί εβδομήντα χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Προσέφερε όμως και στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει.

Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»