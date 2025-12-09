Taste Atlas: 5 ελληνικά φαγητά στα 100 καλύτερα του κόσμου - Ένα μπήκε στην δεκάδα

Τη λίστα του με τα καλύτερα εδέσματα που κέρδισαν τις καρδιές των αναγνωστών του παρουσίασε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Ύστερα από την ανακοίνωση της κορυφαίας κουζίνας στον κόσμο όπου βασίλισσα για φέτος αναδείχθηκε η ιταλική, με την ελληνική να κατακτά τη δεύτερη θέση με διαφορά ελάχιστων βαθμών, ήρθε η στιγμή να μάθουμε ποια είναι τα αγαπημένα πιάτα που ξεχώρισαν για το έτος 2025.

Πρώτο με 4,64 βαθμούς αναδείχθηκε η σούπα Vori Vori από την Παραγουάη η οποία παρασκευάζεται με μικρές μπουκιές από ζύμη καλαμποκάλευρου και τυρί. Ο ζωμός περιλαμβάνει κοτόπουλο, λαχανικά και μυρωδικά, και αναγνωρίζεται ως βασικό πιάτο στις αγροτικές και αστικές περιοχές της χώρας.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση με 4,58 και 4,52 αστέρια βρίσκουμε δυο ιταλικά πιάτα. Το πρώτο είναι γνωστή σε όλους μας πίτσα Ναπολιτάνα με την χαρακτηριστική της σάλτσα τομάτας και τη λιωμένη μοτσαρέλα που τρελαίνει όλους τους γευστικούς κάλυκες. Την ακολουθούν τα ζυμαρικά με σάλτσα από λευκή τρούφα από την Άλμπα.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε το παραδοσιακό πιάτο της Ινδονησίας Sate Kambing το οποίο είναι σουβλάκια από αρνίσιο ή κατσικίσιο κρέας μαριναρισμένα σε σάλτσα σόγιας, γκαλανγκάλ, κρεμμυδάκια, χυμό ανανά και συχνά καυτερή πιπεριά. Οι χρήστες το βαθμολόγησαν με 4,52 αστέρια.

Την πεντάδα συμπληρώνει η τούρκική σπεσιαλιτέ Cağ kebabı με βαθμολογία 4,51. Πρόκειται για μια ποικιλία κεμπάπ που προέρχεται από την πόλη Ερζερούμ. Παρασκευάζεται με αρνί που μαρινάρεται με κρεμμύδια, αλάτι και πιπέρι για περίπου 12 ώρες και στη συνέχεια το κρέας τοποθετείται σε ένα μεγάλο οριζόντιο σουβλάκι και ψήνεται σε φωτιά με ξύλα.

Τα πιάτα που συμπληρώνουν τη δεκάδα

Το ελληνικό κοντοσούβλι κατέλαβε την έκτη θέση με 4,51 κάνοντάς το το μοναδικό ελληνικό πιάτο που μπαίνει στη δεκάδα των κορυφαίων φαγητών στον κόσμο.

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που αποτελείται από μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος μαριναρισμένα σε ένα μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών όπως σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και κόκκινο κρασί.

Στην έβδομη θέση συναντάμε το περουβιανό έδεσμα Arroz tapado με βάση το αυγό και τον κιμά και μια πλούσια κόκκινη σάλτσα. Στην όγδοη θέση σκαρφάλωσε το σέρβικο πιάτο Komplet Lepinjia.

Η μεξικάνικη κουζίνα εκπροσωπείται σε αυτή τη λίστα με τα περίφημα Birria tacos να καταλαμβάνουν την ένατη θέση ενώ τη δεκάδα κλείνει άλλο ένα κλασικό ιταλικό πιάτο. Οι παπαρδέλες ραγού με αγριογούρουνο.

Άλλα τέσσερα ελληνικά πιάτα ξεχώρισαν

Οι χρήστες του Taste Atlas όμως χάρισαν μια θέση στα top 100 και σε άλλα τέσσερα ελληνικά πιάτα. Συγκεκριμένα, τα παϊδάκια κατέλαβαν την 25η θέση ενώ η αγαπημένη στραπατσάδα σκαρφάλωσε στην 54η θέση.

Το χειμερινό γιουβέτσι βρίσκεται μόλις στην 58η θέση ενώ λίγο πριν κλείσει η λίστα συναντάμε το χταπόδι στη σχάρα στην 94η θέση της κατάταξης.