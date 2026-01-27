Taste Atlas: To «ευέλικτο» ελληνικό πιάτο με πατάτες στα 50 καλύτερα πιάτα στον κόσμο

Η πατάτα ή γεώμηλον όπως λέγεται στην καθαρεύουσα ήρθε στη χώρα μας με τον Ιωάννη Καποδίστρια και έκτοτε έχει αναδειχθεί ως ένα από τα βασικότερα υλικά της μεσογειακής (και όχι μόνο κουζίνας).

Όταν κάποιος σκέφτεται ένα καφάσι με πατάτες η πρώτη συνταγή που του έρχεται στο μυαλό είναι οι τηγανητές. Ωστόσο, ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas μας προτείνει 50 συνταγές με το αγαπημένο λαχανικό της Λατινικής Αμερικής μεταξύ των οποίων δεν μπορούσε να μην συγκαταλέγεται και η ελληνική παραδοσιακή πατατοσαλάτα.

Η ελληνική εκδοχή κατάφερε να αναδειχθεί στην 37η θέση με 4/5 αστέρια με το Taste Atlas να τη χαρακτηρίζει «ευέλικτη». Συγκεκριμένα, στην περιγραφή του πιάτου που δίνει στον ιστότοπό της, αναφέρει χαρακτηριστικά «Η ελληνική πατατοσαλάτα είναι απίστευτα ευέλικτη και μπορεί να συμπληρώσει διάφορα ελληνικά πιάτα. Συνήθως αποτελείται από μεγάλα κομμάτια πατάτας σε μέγεθος μπουκιάς, τα οποία είναι καλυμμένα με μια γευστική σάλτσα με βάση το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το γιαούρτι ή τη μαγιονέζα. Η σαλάτα προσαρμόζεται εύκολα με διάφορες προσθήκες που μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικά λαχανικά, βραστά αυγά, ελιές και φρέσκα βότανα όπως άνηθο ή μαϊντανό.

Ο χυμός λεμονιού θεωρείται απαραίτητο συστατικό σε κάθε πατατοσαλάτα, καθώς προσφέρει την απαραίτητη φρεσκάδα. Είτε σερβίρεται χλιαρή είτε παγωμένη, η ελληνική πατατοσαλάτα ταιριάζει εξαιρετικά με ψητό κρέας».

Τα 10 κορυφαία πιάτα με πατάτες

Σύμφωνα με τους χρήστες του Taste Atlas, την κορυφή κατέκτησε το Kartupeļu pankūkas από τη Λετονία. Ουσιαστικά πρόκειται για τηγανίτες πατάτας που σερβίρονται παραδοσιακά με ξινή κρέμα και σάλτσα μύρτιλλο (ligonberry).

Στη δεύτερη θέση συναντάμε την παραδοσιακή συνταγή από τη Σλοβακία Zemiakové placky, δηλαδή τριμμένες πατάτες με κουρκούτι που συνοδεύουν κρεατικά.

Στην τρίτη θέση, οι κροκέτες πατάτας από τη Λιθουανία, ή αλλιώς Bulviniai blynai κέρδισαν το κοινό. Τέταρτες αναδείχθηκαν οι Pommes Anna από τη Γαλλία. Ένα μινιμαλιστικό, αλλά και απαιτητικό πιάτο με βάση την πατάτα και το βούτυρο. Στην πέμπτη θέση συναντάμε την κλασική ισπανική Tortilla de Betanzos ή αλλιώς tortilla de patatas ή ισπανική ομελέτα από τη Γαλικία.

Την έκτη θέση καταλαμβάνει ένα από τα πλέον κλασσικά γαλλικά πιάτα: το gratin dauphinois. Η πρώτη αναφορά στο πιάτο χρονολογείται στις 12 Ιουλίου 1788, όταν σερβιρίστηκε σε δείπνο που παρέθεσε ο Κάρολος-Ερρίκος, Δούκας του Κλερμόν-Τονέρ και Αντιστράτηγος του Ντοφινέ, για τους αξιωματούχους της πόλης Γκαπ στη σημερινή περιοχή Hautes-Alpes.

Ένα περουβιάνικο πιάτο, οι papas rellenas ανέβηκαν στην έβδομη θέση. Οι παραδοσιακές γεμιστές πατάτες, ένα είδος κροκέτας που αποτελείται από τηγανητό πουρέ πατάτας με γέμιση κρέατος και συνοδεύονται από σάλσα Criolla.

Λίγο πριν κλείσει η δεκάδα, στην όγδοη θέση συναντάμε μια πολωνική συνταγή: το Placki ziemniaczane. Ο συνδυασμός τριμμένης πατάτας και κρεμμυδιού, αναμεμειγμένων με αυγά και περιστασιακά αλεύρι, αποτελούν τη βάση του πιάτου.

Στην ένατη θέση, από το Εκουαδόρ το Llapingacho είναι μια παραδοσιακή συνταγή με βάση την πατάτα και το τυρί που σερβίρεται με φυστικοβούτυρο. Την δεκάδα ολοκληρώνει άλλο ένα πιάτο από τη Λιθουανία, το Žemaičių blynai που μεταφράζεται ως Σαμογιάτικες τηγανίτες.