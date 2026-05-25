Τατιάνα Μπλάτνικ: Ποιος είναι ο Μεξικανός επιχειρηματίας που μπήκε στη ζωή της;

Μια χαλαρή και όχι τόσο… αθώα -όπως όλα δείχνουν- βόλτα της Τατιάνας Μπλάτνικ με τον Μεξικανό επιχειρηματία, Ελίας Σακάλ, φούντωσαν τις φήμες που θέλουν τους δυο τους να είναι ζευγάρι.

Tatiana Blatnik y Elías Sacal, ex de Mar Flores: las imágenes de una inesperada complicidadhttps://t.co/EDeZds0NLo — Revista ¡HOLA! (@hola) May 25, 2026

Τα ισπανικά ΜΜΕ, που δεν ήθελαν και πολύ, σκανδαλίστηκαν από τις εμφανίσεις τους τις τελευταίες ημέρες στη γαλλική πόλη Αντίμπ, στην Κυανή Ακτή (είχε προηγηθεί και ένα ταξίδι μερικές μέρες πριν στη Βενετία) και τους πήραν στο κατόπι.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους δυο τους στο πολυτελές ξενοδοχείο «Eden Roc Antibes», τόσο στο πλαίσιο του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όσο και σε χαλαρές βόλτες τους αμέσως μετά. Η διαχυτική τους συμπεριφορά, η υπερβολική οικειότητα και τα αγγίγματα έβαλαν σε υποψίες τους δημοσιογράφους και τους παπαράτσι που κάνουν λόγο για ένα νέο και καυτό ζευγάρι του διεθνούς τζετ σετ.

φωτογραφία Imago

Ποιος είναι ο Elias;

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τον χωρισμό της με τον Νικόλαο ντε Γκρες και φαίνεται πως ήρθε η στιγμή η Μπλάτνικ να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή. Ο Ελίας Σακάλ από το Μεξικό είναι γόνος οικογένειας που σχετίζεται με τον κατασκευαστικό κλάδο, τον τραπεζικό τομέα, αλλά και το real estate. Ο ίδιος ασχολείται επίσης με τις τέχνες και όταν δεν ζει στο Μεξικό του αρέσει να κινείται μεταξύ Νέας Υόρκης, Σεν Τροπέ, ενώ αγαπά και τις Κάννες.

Η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα διεθνή ΜΜΕ, επειδή μέχρι το 2025 είχε σχέση με το μοντέλο Μαρ Φλόρες, ενώ στο παρελθόν είχε δεσμούς με το μοντέλο Ρεμπέκα ντε Άλμπα, με την παρουσιάστρια και ψυχολόγο Μαρσέλα Κουέβας, τη δημοσιογράφο Αντέλα Μίχα και την τραγουδίστρια Άνα Μπάρμπαρα.