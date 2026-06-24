Η Τατιάνα Στεφανίδου βρέθηκε στην εκδήλωση «A Night for the Nationals» της Allwyn και, μεταξύ άλλων, μίλησε στους δημοσιογράφους για τα επαγγελματικά της σχέδια και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο από εκείνον που είχε συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό να τη βλέπει όλα αυτά τα χρόνια.

Η θέση του coach και τα νέα σχέδια



«Μέχρι τώρα, για 33 χρόνια, έτρεχα μαραθώνιο. Αυτή τη στιγμή, η θέση του coach με κάνει πάρα πολύ ευτυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν συζητήσεις για ένα νέο επαγγελματικό βήμα που συνδέει τον χώρο των websites με την τηλεόραση.

«Τα websites και η τηλεόραση τέμνονται. Η ύλη τους. Ενδέχεται να έρθω ακόμη πιο κοντά σε αυτό. Έχω συζητήσει κάτι για να κάνω από τη θέση του coach σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε», δήλωσε.

Δεν σκέφτεται καριέρα ως διευθύντρια

Η Τατιάνα Στεφανίδου ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν βρίσκεται στα σχέδιά της να αναλάβει διευθυντική θέση στην τηλεόραση, παρά τις σχετικές προτάσεις που έχει δεχτεί.

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να γίνω διευθύντρια ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. Είναι μια δουλειά που δεν γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αυτή τη φάση της ζωής της προτιμά να αξιοποιεί την εμπειρία της με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να επιδιώκει μια νέα καριέρα σε διοικητικό πόστο.

«Σίγουρα δεν με ενδιαφέρει, στην ηλικία που είμαι, να ξεκινήσω να κάνω καριέρα ως διευθύντρια σε κάποιο τηλεοπτικό πόστο», κατέληξε.