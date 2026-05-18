Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Συγκίνηση και περηφάνια στην αποφοίτηση της κόρης τους

Πανευτυχείς και περήφανοι γονείς είναι η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος που ταξίδεψαν μέχρι τη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους Λυδίας.

Η παρουσιάστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και σχολίασε:

«Η αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο είναι από εκείνες τις στιγμές που ο χρόνος σταματά. Μια στιγμή που χωρά μέσα της χρόνια προσπάθειας, αγωνίας, πειθαρχίας, κόπου, ονείρων και αμέτρητων μεγάλων και μικρών θυσιών. Πολλοί το έχετε ζήσει, είτε ως γονείς, είτε ως παιδιά και με καταλαβαίνετε.

Ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της Λυδίας από το Stern School of Business του New York University. Πήρε το πτυχίο της στο Finance (χρηματοοικονομικά) με minor στο Computer Science and Mathematics. Εύχομαι καλή αποφοίτηση στην τάξη 2026 για όλους τους φοιτητές».