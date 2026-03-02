Τατόι: Πέντε επενδυτικά σχήματα στη μάχη για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος

Πέντε ισχυρά επενδυτικά σχήματα μπήκαν στη διαδικασία διεκδίκησης της παραχώρησης για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, σε έναν διαγωνισμό που «τρέχει» το Υπερταμείο/Growthfund και αφορά ένα από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου.

Η διαδικασία αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης 24 κτηρίων και των περιβαλλόντων χώρων τους, εντός του ιστορικού πυρήνα του κτήματος, με ρητή πρόβλεψη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρηση του μνημειακού χαρακτήρα.

Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ενδιαφέρον εκδήλωσαν (αλφαβητικά):

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

DIMAND Α.Ε.

ELIA CORPORATION Α.Ε.

REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS LTD

Η διαδικασία βρίσκεται στην Α’ Φάση. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσοι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν στη Β’ Φάση, όπου θα καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές. Εκεί θα κριθεί ουσιαστικά το ποιος θα αναλάβει το project.

Ρόλος Υπερταμείου και Υπουργείου Πολιτισμού

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου έχει αναλάβει την ωρίμανση και τη διενέργεια του διαγωνισμού, ως Διενεργούσα Αρχή, για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού. Το υπουργείο έχει τον θεσμικό ρόλο και την εποπτεία, ενώ το Υπερταμείο «τρέχει» την τεχνική και διαγωνιστική διαδικασία.

Τι προβλέπει η αξιοποίηση του Τατοΐου

Το σχέδιο αξιοποίησης δεν μιλά για άναρχη τουριστική ανάπτυξη, αλλά για ήπιες χρήσεις που συνδυάζουν εμπορική εκμετάλλευση και ιστορική ανάδειξη.

Οι βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν:

Χώρους φιλοξενίας / ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Θερμοκήπιο

Οινοποιείο

Δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης

Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, όπως ο αμπελώνας και ο ελαιώνας – στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την ιστορική του ταυτότητα.



Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα είναι τουλάχιστον 65 έτη, με την ακριβή χρονική έκταση και την περίμετρο του έργου να εξειδικεύονται στη Β’ Φάση του διαγωνισμού.

Τατόι: Ένα project με βαρύ ιστορικό και υψηλές απαιτήσεις

Το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου αποτελεί ιστορικό τόπο με έντονο συμβολισμό, αλλά και σημαντικές ανάγκες αποκατάστασης. Η επένδυση που θα προκύψει δεν θα κριθεί μόνο από το οικονομικό τίμημα, αλλά και από το πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα και τον σεβασμό στη μνήμη και το περιβάλλον.



Το επόμενο διάστημα θα δείξει ποιοι από τους πέντε «μνηστήρες» θα περάσουν στην τελική ευθεία – και κυρίως ποιος θα αναλάβει να μετατρέψει ένα ιστορικό ακίνητο δεκαετιών εγκατάλειψης σε βιώσιμο και λειτουργικό προορισμ