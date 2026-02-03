Ταξί χωρίς οδηγό θα κυκλοφορούν στο Λονδίνο από Σεπτέμβριο - «Δεν κουράζονται και δεν μεθούν»

Μία υπηρεσία ρομποτικού ταξί θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο Λονδίνο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε η Waymo, η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τόνισε ότι σχεδιάζει να αλλάξει τους κανονισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ώστε να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη, όπως μεταφέρει το BBC. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Φωτό: Reuters

Η Waymo ανέφερε ότι μια πιλοτική υπηρεσία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. «Υποστηρίζουμε την Waymo και άλλους φορείς μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων μας για επιβατικά αυτοκίνητα και μέσω των κανονισμών υπέρ της καινοτομίας, ώστε να γίνουν τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους», σημείωσε η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Lilian Greenwood.

Η Waymo, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, παρουσίασε έναν στόλο αυτοκινήτων που έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου την περασμένη Τετάρτη (28/1).

Φωτό: Reuters

«Δεν κουράζονται, δεν αποσπώνται, δεν πίνουν αλκοόλ»

Τα οχήματα της Waymo κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή από έναν οδηγό ασφαλείας, ο οποίος χαρτογραφεί τους δρόμους. Ωστόσο, όταν η υπηρεσία ξεκινήσει να είναι διαθέσιμη εμπορικά, δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο τιμόνι.

Σύμφωνα με τη Βρετανίδα υπουργό Τοπικών Μεταφορών, τα οχήματα χωρίς οδηγό θα κάνουν τους δρόμους της πόλης ασφαλέστερους.

«Γνωρίζουμε ότι σε αντίθεση με τους ανθρώπινους οδηγούς, τα αυτοματοποιημένα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπώνται και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ», ανέφερε η Greenwood.

Πρόσθεσε, βέβαια, ότι αυτά τα οχήματα πρέπει να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, «συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από hacking και κυβερνοαπειλές» προτού επιτραπεί να κυκλοφορήσουν στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να προσθέσει 42 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2035 και να δημιουργήσει σχεδόν 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Φωτό: Reuters

Οι υπερσύγχρονες δυνατότητες

Οι επιβάτες του Λονδίνου θα μπορούν να καλούν ρομποτικά ταξί της Waymo μέσω μιας εφαρμογής, μόλις το επιτρέψουν οι κανόνες. Αρχικά δεν θα περιλαμβάνουν διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο.

Το όχημα της Waymo χρησιμοποιεί τέσσερα συστήματα αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από τον κόσμο γύρω του: lidar, όραση, ραντάρ και μικρόφωνο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ισχυρίζεται ότι αυτή η τεχνολογία, επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε απόσταση έως και τριών γηπέδων ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντος σε 360 μοίρες. Επίσηςμ αυτοί οι αισθητήρες εξασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πλοηγηθεί με ασφάλεια και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας (βροχή, ομίχλη).

Ένας ισχυρός υπολογιστής στο πορτμπαγκάζ επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και προσδιορίζει τις ενέργειες και τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Οι ανταγωνιστές και οι «παγιδευμένοι» επιβάτες

Ένας εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι οι τιμές θα είναι «ανταγωνιστικές» αλλά «premium» και θα αυξάνονται σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Σημειώνεται ότι οι ανταγωνιστικές εταιρείες Uber και Lyft είναι επίσης έτοιμες να λανσάρουν υπηρεσίες ρομποτικών ταξί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν αλλάξουν οι κανόνες.

My European brain is currently struggling to recover from a massive dose of techno-optimism after riding in a Waymo self-driving taxi in San Francisco. It’s hard to not believe this is the future after what was honestly the smoothest taxi ride I’ve ever taken. pic.twitter.com/tK15yRXmOy — Pepijn Bergsen (@pbergsen) August 26, 2024

Τα αυτοκίνητα της Waymo είναι Jaguar, ενώ η Lyft και η Uber έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με την κινεζική εταιρεία Baidu.

Η Waymo διαθέτει στόλο 1.000 robotaxi στο Σαν Φρανσίσκο και 700 στο Λος Άντζελες.

Μέχρι στιγμής πάντως, έχουν βγει στην επιφάνεια δυσάρεστες ιστορίες για αυτοκίνητα που δυσλειτουργούν, αφήνοντας περιστασιακά τους επιβάτες παγιδευμένους μέσα στο όχημα.