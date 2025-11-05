Απεργία ταξί: Οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο στην Αττική σήμερα και αύριο

Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί ταξί την Τετάρτη (5/11) και Πέμπτη (6/11), καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής έχει κηρύξει απεργία απαιτώντας να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των οδηγών. Πιο συγκεκριμένα, η απεργία των ταξί που έχει προκηρυχθεί από το ΣΑΤΑ ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν από μερικές ημέρες, οι οδηγοί ταξί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΑΤΑ έχει προχωρήσει σε κάλεσμα την Τετάρτη (05/11) όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

- Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές.

- Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο.

- Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.