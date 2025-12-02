Ταξί: Συνεχίζεται η 48ωρη απεργία - Έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών οι οδηγοί

Έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών οι οδηγοί ταξί μετά από πορεία που πραγματοποίησαν με τα οχήματά τους στην Αθήνα στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που είχαν προκηρύξει για σήμερα Τρίτη (2/12) και αύριο, Τετάρτη (3/12).

Η πορεία ξεκίνησε από τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Σπύρου Πάτση, ενώ οι οδηγοί ταξί κινήθηκαν προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Flash.gr

Flash.gr

Όπως φαίνεται από τις σχετικές φωτογραφίες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί έξω από το υπουργείου Μεταφορών στη περίπτωση που χρειαστεί να κατασταλεί η κινητοποίηση των οδηγών.

Flash.gr

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας

«Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας […] Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του» αναφέρει στην ανακοίνωση η Ομοσπονδία.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.