Ταξίδια στην Ευρώπη: Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα EES - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σε μια σημαντική αλλαγή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς από τις 10 Απριλίου 2026 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) σε όλες τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τις παραδοσιακές σφραγίδες στα διαβατήρια με ψηφιακή καταγραφή εισόδων και εξόδων για υπηκόους τρίτων χωρών που επισκέπτονται την Ευρώπη για σύντομη διαμονή.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα

Το Entry/Exit System (EES) αφορά συνολικά 29 ευρωπαϊκές χώρες και εισάγει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου για ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων και πολιτών του Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παραμονή περιορίζεται έως 90 ημέρες ανά εξάμηνο, ενώ κάθε είσοδος και έξοδος καταγράφεται ψηφιακά.

Κατά την πρώτη είσοδο, οι ταξιδιώτες υποβάλλονται σε λήψη βιομετρικών στοιχείων, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για τρία χρόνια, διευκολύνοντας τις επόμενες διελεύσεις, ενώ η άρνηση παροχής τους συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι το νέο σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο εφαρμογής του, καθώς οι έλεγχοι περιλαμβάνουν και συνεντεύξεις με τους ταξιδιώτες.

Για τον λόγο αυτό, συστήνεται έγκαιρη προσέλευση στα αεροδρόμια και στα σημεία ελέγχου.

Ποιοι εξαιρούνται

Το μέτρο δεν αφορά όλους τους ταξιδιώτες. Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

Πολίτες της Ε.Ε. και της Ζώνης Σένγκεν

Υπήκοοι χωρών όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο, το Βατικανό και το Μονακό

Κάτοχοι αδειών διαμονής ή μακροχρόνιας βίζας

Πληρώματα διεθνών μεταφορών

Παιδιά κάτω των 12 ετών (μόνο από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων)

Για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή Travel to Europe, μέσω της οποίας μπορούν να καταχωρούν εκ των προτέρων τα στοιχεία και τη φωτογραφία τους έως και 72 ώρες πριν από την άφιξη.

Ωστόσο, η χρήση της εφαρμογής δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική παρουσία στον συνοριακό έλεγχο.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος έχουν αποτραπεί περισσότερες από 24.000 εισόδους, ενώ περίπου 600 άτομα κρίθηκαν ως πιθανή απειλή για την ασφάλεια.

Η εφαρμογή του EES σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καλύτερη διαχείριση των μετακινήσεων.