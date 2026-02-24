Tαξιδιωτικές εισπράξεις: Άνοδο 9,4% το 2025 στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Κατά το έτος 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.695,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.890,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.853,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.842,0 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη αυξηση εισπραξεων από Βρετανία - Μονοψήφια άνοδος από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και ΗΠΑ

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 1.333,7 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 5,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.287,6 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 18,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.744,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.717,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Η ταξιδιωτική κίνηση το 2025

Κατά το έτος 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,6% και διαμορφώθηκε σε 37.981,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.951,4 χιλ. ταξιδιωτών το 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 5,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 22.414,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,0% σε 15.566,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 7,1%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 5,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 5.951,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,5% σε

1.983,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 8,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.200,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4.893,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 0,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.550,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Δεκέμβριο 2025

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.315,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 49,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 34,9% έναντι του Δεκεμβρίου του 2024, ενώ και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 80,5%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ27 κατά 61,7% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 36,6%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 22,8% και διαμορφώθηκε σε 411,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 190,9% σε 293,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 85,1% σε 136,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 14,2% σε 36,0 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 83,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 59,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 117,9% και διαμορφώθηκε σε 117,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή απότις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,7% σε 60,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.