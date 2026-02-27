Συναγερμός σε Αθήνα για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Μην ταξιδεύετε σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστίνη

Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (27/2) το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστώντας στους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδέψουν στο Ισραήλ, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, καθώς τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν απειλητικά πάνω από την περιοχή.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν» αναφέρει η ανακοίνωση.

Λίγες ώρες νωρίτερα υπήρξε επείγουσα έκκληση στους υπαλλήλους της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ να αποχωρήσουν.

Οι ενδείξεις ότι μια γενικευμένη επίθεση κατά του Ιράν βρίσκεται προ των πυλών είναι πλέον πολυάριθμες. Στις ισραηλινές πόλεις δόθηκε ήδη εντολή για το μαζικό άνοιγμα των δημόσιων καταφυγίων, μια κίνηση που ιστορικά προηγείται μεγάλων στρατιωτικών συγκρούσεων.

Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο, με την Ουάσιγκτον να κινητοποιεί σε χρόνο μηδέν τεράστιες πολεμικές δυνάμεις στην περιοχή. Η συγκέντρωση αμερικανικών αεροπλανοφόρων και η μαζική μεταστάθμευση μαχητικών αεροσκαφών υποδηλώνουν ότι η προστασία του Ισραήλ αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα πριν την εκδήλωση της ιρανικής απειλής.

Την ίδια στιγμή, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, με τις μονάδες της αεράμυνας να έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση πιθανών πυραυλικών επιθέσεων. Όλα δείχνουν ότι η διπλωματική σκακιέρα έχει «κλειδώσει» σε μια πορεία σύγκρουσης: οι τελευταίες κινήσεις των ηγετών της περιοχής δεν αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία, ενώ οι πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες μιλούν για επικείμενη δράση που ίσως απέχει μόνο λίγες ώρες. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς η περιοχή οδεύει προς μια ανάφλεξη που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντας την Ανατολική Μεσόγειο σε μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί.