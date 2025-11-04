TAXIS 2.0: Η τεχνητή νοημοσύνη της ΑΑΔΕ ξεσκεπάζει τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο σε δευτερόλεπτα

Η ΑΑΔΕ περνά στην ψηφιακή εποχή με ένα νέο υπερόπλο κατά της φοροδιαφυγής: την «Επιχειρησιακή Νοημοσύνη», ένα σύστημα που «τρέχει» με τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο εργαλείο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , θα αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του TAXIS 2.0 και θα αξιοποιεί δεδομένα από όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ — myDATA, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ΕΛΕΓΧΟΣlive και δελτία αποστολής.

Με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων, το σύστημα θα «βλέπει» σε δευτερόλεπτα αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωμένα και πραγματικά εισοδήματα, «στοχεύοντας» ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσους συναλλάσσονται ηλεκτρονικά.

Όλα τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο data lake, όπου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις ροές εσόδων, ασυνήθιστες συναλλαγές και ύποπτες δηλώσεις ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σύστημα θα κάνει τους ελέγχους ταχύτερους, στοχευμένους και απόλυτα ακριβείς, δίνοντας τέλος στο «πάρτι» της φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι της εφορίας περνούν πλέον σε πλήρως ψηφιακή εποχή, με τη τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει ρόλο «ελεγκτή» και «αναλυτή» μαζί.

Η ΑΑΔΕ θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα από myDATA, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση, δελτία αποστολής και την πλατφόρμα «ΕΛΕΓΧΟΣlive» σε ένα ενιαίο data lake, όπου θα γίνεται αυτόματη ανάλυση σε πραγματικό χρόνο.

Με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων, το νέο σύστημα θα εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωμένα και πραγματικά έσοδα, ύποπτες συναλλαγές και μη φυσιολογικά πρότυπα σε δηλώσεις ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος.

Μόλις εντοπιστεί κάτι ύποπτο, το σύστημα θα αποστέλλει αυτόματες ειδοποιήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ώστε να ξεκινούν άμεσα στοχευμένοι έλεγχοι.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής «ΕΛΕΓΧΟΣlive», οι ελεγκτές θα έχουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα στο tablet τους, πραγματοποιώντας γρήγορους και αποδοτικούς ελέγχους.

Κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας θα αποκτά πλέον ένα «προφίλ ρίσκου», που θα δείχνει το επίπεδο πιθανής φοροδιαφυγής, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να επικεντρώνεται εκεί όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους φορολογούμενους

Με λίγα λόγια, η εποχή της «χαλαρής» φοροδιαφυγής τελειώνει. Η ΑΑΔΕ αποκτά πλέον μάτια παντού και μάλιστα ψηφιακά. Οι συναλλαγές, οι αποδείξεις και οι δηλώσεις δεν θα μπορούν εύκολα να «πειραχτούν», αφού το σύστημα διασταυρώνει τα πάντα αυτόματα και εντοπίζει σε δευτερόλεπτα ό,τι μοιάζει ύποπτο.

Για τους συνεπείς φορολογούμενους, αυτό σημαίνει περισσότερη δικαιοσύνη και λιγότερη γραφειοκρατία. Για όσους επιμένουν να κρύβουν εισοδήματα, όμως, το νέο TAXIS 2.0 κάνει τη φοροδιαφυγή σχεδόν αδύνατη