Ταΰγετος: Στο νοσοκομείο οι τραυματισμένοι ορειβάτες - Βίντεο από την οκτάωρη επιχείρηση διάσωσης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για 8 ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα, κοντά στην ψηλότερη κορυφή του βουνού, τον Προφήτη Ηλία (2.405 μέτρα).

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, διήρκεσε 8 ώρες και πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες μέσα σε παγωμένο χιόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, 4 ορειβάτες που είχαν τραυματιστεί ελαφρύτερα κατάφεραν να μετακινηθούν και να καλέσουν το 112 ζητώντας βοήθεια για τους υπόλοιπους. Οι ίδιοι ανέβηκαν σε ασφαλές σημείο και με ασθενοφόρα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Οι υπόλοιποι 4, μία γυναίκα και τρεις άνδρες, μεταφέρθηκαν πρώτα στο καταφύγιο και στη συνέχεια διακομίστηκαν και αυτοί με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Πιο σοβαρά τραυματισμένη φέρεται να είναι η γυναίκα.

Ελικόπτερο Super Puma προσπάθησε να προσεγγίσει δύο φορές το σημείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πώς έγινε το ατύχημα

Όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της ανάβασης, οι 8 ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους και φαίνεται ότι ο πρώτος γλίστρησε παρασέρνοντας τους υπόλοιπους. Η ομάδα κατρακύλησε σε χαράδρα 200 μέτρων, γεγονός που κατέστησε την προσέγγιση των διασωστών αρκετά δύσκολη.

«Εγκλωβίστηκαν σε απότομη πλαγιά πριν την κορυφή»

Παρά τους τραυματισμούς, η υγεία και των 8 ορειβατών δεν διατρέχει κίνδυνο. «Οι δύο πρέπει να έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, αλλά και για την υγεία των υπολοίπων δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε ο Δημοσθένης Κακούρος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, μιλώντας στο Action24.

«Το σημείο που έγινε το ατύχημα είναι πριν την κορυφή του Ταϋγέτου. Πρόκειται για μία πολύ απότομη πλαγιά με μεγάλη κλίση και τέτοια ατυχήματα έχουν ξανασυμβεί στο σημείο αυτό, ειδικά όταν έχει χιόνι και είναι παγωμένο, όπως χθες», εξήγησε. «Βέβαια, οι ορειβάτες τηρούσαν όλους τους κανόνες. Απλά για αυτούς ήταν η κακιά στιγμή», είπε.

Οι 8 ορειβάτες ήταν μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Σε βίντεο και εικόνες που μετέδωσε η ΕΡΤ από την επιχείρηση διάσωσης, φαίνεται η στιγμή που οι διασώστες προσεγγίζουν τους τραυματισμένους ορειβάτες μέσα στο παγωμένο χιόνι αλλά και η διαδικασία της κατάβασης από την απότομη πλαγιά μέχρι να φτάσουν σε ασφαλές μέρος.