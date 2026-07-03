Taylor Swift – Travis Kelce: Δώρισαν 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς λίγο πριν τον γάμο τους

Ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις προετοιμασίες για τον γάμο τους στη Νέα Υόρκη, η Taylor Swift και ο Travis Kelce βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για έναν ακόμη λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ζευγάρι προχώρησε σε κοινή δωρεά συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας περισσότερους από 20 φιλανθρωπικούς οργανισμούς, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του.

Taylor Swift and Travis Kelce have donated $26M to more than 20 charities this week ahead of their reported New York wedding. The recipients include:



• City Harvest (New York City)



• Food Bank for NYC



• New York Cares



• Los Angeles Regional Food Bank



• Harvesters – The… pic.twitter.com/a063SS1C0T — Variety (@Variety) July 2, 2026

Αντί για γαμήλια δώρα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Taylor Swift και ο Travis Kelce ζήτησαν από τους περισσότερους από 1.000 καλεσμένους τους να μην προσφέρουν γαμήλια δώρα.

Αντί για τις κλασικές λίστες γάμου, φέρονται να ενθάρρυναν φίλους και συγγενείς να στηρίξουν κοινωφελείς οργανισμούς, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη σημαντικότερη ημέρα της κοινής τους ζωής.

Οι οργανισμοί που ενισχύθηκαν

Ανάμεσα στους οργανισμούς που φέρονται να έλαβαν οικονομική ενίσχυση βρίσκονται οι Food Bank For NYC, City Harvest και Musical Mentors, με σημαντική δράση στους τομείς της επισιτιστικής βοήθειας και της εκπαίδευσης.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης το Rhode Island Community Food Bank, το Children's Mercy Hospital, καθώς και οργανισμοί όπως το Dolly Parton's Imagination Library, η ASPCA και το Feeding America.

Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό

Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία έρχεται λίγες ώρες πριν από τον γάμο του διάσημου ζευγαριού, μεταφέροντας για λίγο το ενδιαφέρον από τη λαμπερή τελετή και τους περισσότερους από 1.000 προσκεκλημένους σε μια κίνηση κοινωνικής προσφοράς.

Τόσο η Taylor Swift όσο και ο Travis Kelce έχουν αποδείξει και στο παρελθόν την ευαισθησία τους σε θέματα φιλανθρωπίας, στηρίζοντας οικονομικά οργανισμούς και πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, την επισιτιστική βοήθεια και τα παιδιά.