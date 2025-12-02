Ταύρος: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα στην Πειραιώς - 4 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στην οδό Πειραιώς, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα.

Το ατύχημα καταγράφηκε στη συμβολή με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στον Ταύρο, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα. Δύο εξ αυτών έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.