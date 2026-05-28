Ταύρος εισβάλλει σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη και σκορπά πανικό

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας ταύρος που είχε ξεφύγει από τον ιδιοκτήτη του εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα, προκαλώντας τρόμο σε πελάτες και εργαζόμενους.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο TRT, έχει καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα social media, αποτυπώνοντας τη στιγμή της ξαφνικής εισβολής και το χάος που ακολούθησε.

Πανικός μέσα σε δευτερόλεπτα



Στα πλάνα φαίνεται ο ταύρος να μπαίνει από τον δρόμο στο εσωτερικό του κουρείου, αιφνιδιάζοντας τους παρευρισκόμενους.

Πελάτες και κουρείς σηκώνονται έντρομοι από τις θέσεις τους και προσπαθούν να βγουν άμεσα από το κατάστημα, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί πανικός.

Περιπλάνηση στους δρόμους



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζώο είχε προηγουμένως απομακρυνθεί από τον ιδιοκτήτη του και κινούνταν ανεξέλεγκτο στην περιοχή πριν καταλήξει στο κουρείο.

Μετά την έξοδό του από το κατάστημα, ο ταύρος συνέχισε να κινείται στους γύρω δρόμους, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς που έσπευσαν να απομακρυνθούν.

Αίσιο τέλος χωρίς τραυματισμούς

Τελικά, το ζώο ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη και τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.