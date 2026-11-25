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Διακόπτεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η οποία διεξάγεται στη Λάρισα, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων και έναν τραυματία, επικαλέστηκε κώλυμα για την αυριανή συνεδρίαση, Πέμπτη (26/11).

Το κώλυμα της συνηγόρου γνωστοποίησε σήμερα στο δικαστήριο ο συνεργάτης της, Διονύσης Χασάπης.

Η ίδια είχε ουσιαστικά προαναγγείλει την εξέλιξη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, επικαλούμενη πολιτικές και κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, ενώ σήμερα πραγματοποιείται και η πανελλαδική εργατική κινητοποίηση.

Η κατάθεση της Μιρέλας Ρούτσι

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, αύριο αναμενόταν να καταθέσει η μητέρα του, Μιρέλα Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι για το τριήμερο από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου είχαν προγραμματιστεί οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων που εκπροσωπούνται από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν οι καταθέσεις των γονέων του Ντένις Ρούτσι, καθώς και μελών της οικογένειας της Ελένης Δουρμίκα.