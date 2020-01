Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος εγκεφαλικού για όσους καπνίζουν και συμβατικό τσιγάρο

Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Οι άνθρωποι που καπνίζουν συμβατικά και παράλληλα κάνουν χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, έχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με όσους είναι μόνο καπνιστές.

Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Σύμφωνα με δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό προληπτικής ιατρικής «American Journal of Preventive Medicine» με τίτλο: «Risk of Stroke With E-Cigarette and Combustible Cigarette Use in Young Adults», οι άνθρωποι που καπνίζουν παραδοσιακά τσιγάρα και παράλληλα κάνουν χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, έχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με όσους είναι μόνο καπνιστές. Ο κίνδυνος τριπλασιάζεται σε σχέση με όσους δεν καπνίζουν καθόλου, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Η νέα αυτή επιστημονική μελέτη έρχεται να προστεθεί σε άλλες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν όντως μια υγιή εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τάρανγκ Παρέκχ του Πανεπιστημίου Τζόρτζ Μέισον της Βιρτζίνια, που μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 162.000 άτομα ηλικίας 18 έως 44 ετών, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό προληπτικής ιατρικής.

«Είναι εδώ και καιρό γνωστό ότι ο καπνός του τσιγάρου είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό. Η μελέτη μας δείχνει ότι οι νεαροί καπνιστές που επίσης κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, βάζουν τον εαυτό τους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τους νεαρούς καπνιστές, που αντιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως λιγότερο επιβλαβή και τα θεωρούν ασφαλέστερη λύση. Έχουμε αρχίσει να κατανοούμε τις επιπτώσεις στην υγεία από το συνδυασμό ηλεκτρονικών και κανονικών τσιγάρων και αυτές δεν είναι καλές», δήλωσε ο Παρέκχ.

Άλλες πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει, μεταξύ άλλων, ότι το άτμισμα κάνει ζημιά στους πνεύμονες, ότι οι ατμιστές είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν και το κάπνισμα πιο γρήγορα από ό,τι οι μη ατμιστές, ότι η μακρόχρονη έκθεση του οργανισμού στη νικοτίνη του ηλεκτρονικού τσιγάρου προκαλεί φλεγμονή κ.α. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, στην περίπτωση ατμιστών που δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές, δεν φαίνεται να αυξάνεται ο κίνδυνος εγκεφαλικού, αν και, σύμφωνα με τους ερευνητές, το ζήτημα πρέπει να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Από την άλλη, αν οι πρώην καπνιστές γίνουν ατμιστές, εγκαταλείποντας τελείως τα παραδοσιακά τσιγάρα, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο όφελος, όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό στο μέλλον.