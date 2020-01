Καρκίνος εμβόλιο: Ασπίδα κατά του καρκίνου ο αντιγριπικός εμβολιασμός

Καρκίνος εμβόλιο: Σωτήρια αποδεικνύονται τα αντιγριπικά εμβόλια, καθώς σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία φαίνεται να μειώνουν την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων.

Καρκίνος εμβόλιο: Σωτήρια αποδεικνύονται τα αντιγριπικά εμβόλια, καθώς σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία φαίνεται να μειώνουν την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων, ενώ μακροπρόθεσμα ενδέχεται να βοηθούν στη θεραπεία των καρκινοπαθών σύμφωνα με νέα μελέτη. Η επιστημονική έρευνα γύρω από τον καρκίνο έχει δείξει ότι οι «θερμοί» καρκινικοί όγκοι έχουν υψηλότερα ποσοστά απόκρισης στη θεραπεία και οι ασθενείς που τους φέρουν βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι καρκινοπαθείς έχουν «ψυχρούς» όγκους, οι οποίοι είτε δεν περιέχουν πολλά ανοσοκύτταρα είτε έχουν κύτταρα που καταστέλλουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να τους καταπολεμήσει.

Την έρευνα διεξήγαγε το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush οι οποίοι βρήκαν ότι η χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου στους καρκινικούς όγκους προκαλεί μεταβολή στη θερμοκρασία τους, ανακάλυψη που μπορεί να οδηγήσει σε νέο είδος ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο. Τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Proceeding of the National Academy of Sciences (Δείτε την μελέτη εδώ).

Συγκεκριμένα οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που είχαν καρκίνο του πνεύμονα και την ίδια στιγμή νοσηλεύονταν με λοίμωξη των πνευμόνων λόγω γρίπης ζούσαν περισσότερο από εκείνους που έπασχαν από καρκίνο του πνεύμονα, αλλά δεν είχαν προσβληθεί από γρίπη. Στην προσπάθειά τους να βρουν εναλλακτικές στους περιορισμούς που συνοδεύουν τους ζωντανούς λοιμογόνους παράγοντες των εμβολίων, οι ερευνητές απενεργοποίησαν τον ιό της γρίπης, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο τύπου αντιγριπικό εμβόλιο, και διαπίστωσαν ότι η απευθείας χορήγηση του εμβολίου στο μελάνωμα (καρκίνος του δέρματος) των πειραματόζωων είχε ως αποτέλεσμα είτε την βραδύτερη ανάπτυξη των όγκων είτε τη συρρίκνωσή τους.

Για την ακρίβεια, το εμβόλιο οδηγούσε σε αύξηση της θερμοκρασίας του όγκου – τον «ζέσταινε» – αυξάνοντας την αναλογία ενός τύπου ανοσοδιεγερτικών κυττάρων (δενδριτικά κύτταρα) μέσα στον όγκο και οδηγώντας έτσι σε αύξηση των CD8+ Τ λεμφοκυττάρων – πρόκειται για κύτταρα – φονείς που αναγνωρίζουν και σκοτώνουν τα κύτταρα του όγκου. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι ο εμβολιασμός του όγκου του μελανώματος στη μία πλευρά του σώματος όχι μόνο μείωνε την ανάπτυξη αυτού του όγκου, αλλά και ενός δεύτερου δερματικού όγκου στην άλλη πλευρά του σώματος των ποντικιών, η οποία δεν είχε εμβολιαστεί.

Στις μελέτες τους οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ανοσοθεραπεία με αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος, οι οποίοι απελευθερώνουν τα ανοσοκύτταρα στη μάχη κατά του καρκίνου. Είδαν, λοιπόν, ότι τα αντιγριπικά εμβόλια μειώνουν την ανάπτυξη του όγκου όταν χρησιμοποιούνται μόνα τους, είτε ο όγκος αποκρίνεται στη θεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου είτε όχι. Όταν, λοιπόν, συνδύασαν το αντιγριπικό εμβόλιο με την ανοσοθεραπεία, παρατηρήθηκε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην ανάπτυξη του όγκου.

«Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι τελικά τόσο οι ασθενείς που αποκρίνονται όσο κι εκείνοι που δεν αποκρίνονται σε άλλες ανοσοθεραπείες μπορεί να επωφεληθούν από τη χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων στους όγκους τους και έτσι να αυξηθεί η προς το παρόν μικρή αναλογία των ασθενών που αποκρίνονται μακροπρόθεσμα στις ανοσοθεραπείες», σχολιάζει ο Δρ. Zloza επικεφαλής της έρευνας.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν πέντε διαφορετικά αντιγριπικά εμβόλια, αλλά μόνο τα τέσσερα από αυτά αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των όγκων, δείχνοντας ότι η θεωρία των επιστημόνων δεν αφορά σε όλα τα αντιγριπικά εμβόλια. Τέλος, οι επιστήμονες σχεδιάζουν κλινικές δοκιμές για να εξετάσουν διάφορους παράγοντες και εμβόλια, ώστε να καταφέρουν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς στη μάχη κατά του καρκίνου χρησιμοποιώντας κάτι τόσο απλό και διαθέσιμο όσο ένα αντιγριπικό εμβόλιο.