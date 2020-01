F-35 : Προβολή αεροπορικής ισχύος με 52 stealth ταυτόχρονα στον αέρα άσκησης [video pic]

F-35 : Επίδειξη αεροπορικής ισχύος με 52 stealth ταυτόχρονα στον αέρα άσκησης. Εντυπωσιακή όσο και τρομακτική η προβολή αεροπορικής υπεροχής σε άσκηση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ. Πάνω από 52 οπλισμένα stealth μαχητικά F-35 Lightning ΙΙ απογειώθηκαν ταυτόχρονα από τον διάδρομο. Η άσκηση ήταν δοκιμή της ικανότητας και συνεργασίας των πιλότων να αναπτυχθούν μαζικά στον μαζικά και ενώ η Αεροπορία επισήμανε ότι προχθεσινή άσκηση ήταν προγραμματισμένη επιχείρηση και δεν πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Ιρακ κι εν μέσω εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν: "Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε, να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε".

Τα αεροσκάφη 52 F-35A, αξίας περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απογειώθηκαν από την Γιούτα κατά τη διάρκεια της άσκησης μάχης, η οποία όπως δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ήταν μέρος κανονικών προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. και δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμάνι. Εκπρόσωπος των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε: "Επί του παρόντος, στις μοίρες πετούν 30-60 πτήσεις ανά ημέρα από την βάση. "Η απογειώσεις αεροσκαφών από πολλαπλές μοίρες παρουσιάζει ταυτόχρονα διάφορες προκλήσεις και επιτρέπει στις πτέρυγες μάχης να αξιολογήσουν τις δυνατότητες των μηχανικών, καθώς και των πιλότων και των ομάδων διοίκησης και ελέγχου".

Today we launched about 50 F-35s in rapid succession. Part of a long-planned combat power exercise with @388fw, we pushed the boundaries and tested our Airmen’s ability to deploy @thef35 en masse. We’re ready to fly, fight, and win. @usairforce @USAFReserve @USAF_ACC pic.twitter.com/QskjR6lsch