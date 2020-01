Ηφαίστειο Κολούμπος Σαντορίνη: Παγκόσμια πρωτιά - Λήψη δείγματος από αυτόνομο ρομπότ [vid]

Ηφαίστειο Κολούμπος Σαντορίνη: Το γεγονός επιβεβαίωσε το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole (WHOI) των ΗΠΑ, το οποίο ήταν επικεφαλής στην πρόσφατη διεθνή αποστολή στο Αιγαίο με ελληνική συμμετοχή. Το υβριδικό ρομπότ NUI (Nereid Under Ice) του WHOI πήρε δείγματα από τον πυθμένα του Κολούμπου χρησιμοποιώντας τον ρομποτικό βραχίονα του. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής Ριτς Καμίλι, «αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου για ένα όχημα να πάρει δείγμα χωρίς ένας πιλότος να το καθοδηγεί. Ένας από τους στόχους μας ήταν να καταστήσουμε περιττό το τηλεχειριστήριο και το καταφέραμε».

Η αποστολή στον Κολούμπο και η δοκιμή αυτόνομων υποθαλάσσιων τεχνολογιών αποτελεί τμήμα του διεπιστημονικού προγράμματος Planetary Science and Technology from Analog Research (PSTAR) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), με σκοπό να δοκιμαστούν αυτόνομα υποβρύχια σκάφη ικανά να εξερευνήσουν μόνα τους αφιλόξενους εξωγήινους ωκεανούς στο μέλλον, όπως αυτοί που υπάρχουν στους δορυφόρους Ευρώπη του Δία και Εγκέλαδο του Κρόνου. Όπως συμβαίνει με τα αυτόνομα οχήματα χωρίς οδηγό στους δρόμους, στόχος ήταν ένας αλγόριθμος να αναλάβει το «τιμόνι» του υποθαλάσσιου ρομπότ και αυτό συνέβη στον Κολούμπο. Το NUI είναι ελαφρώς μικρότερο από ένα αυτοκίνητο Smart και είναι εφοδιασμένο με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, που επέτρεψε στο ROV να αποφασίσει μόνο του ποια μέρη θα επισκεφθεί μέσα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο και μετά να κάνει τη λήψη δείγματος χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

